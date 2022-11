Juan del Val defiende a su jefe, Pablo Motos: "Esto es una especie de inquisición"

Pablo Motos se enfrenta a una de las crisis de comunicación más contundentes del último año. Sus excusas (no pedidas) acerca de la campaña del Ministerio de Igualdad, que pretendía señalar situaciones machistas normalizadas, han levantado ampollas. Miles de espectadores han señalado a través de Twitter multitud de situaciones en las que el presentador de El Hormiguero ha mantenido actitudes machistas y misóginas.

Ahora, Juan del Val, asalariado de Motos y fiel escudero del presentador, ha salido a defender a su jefe. "Hace algunos años una supuesta élite intelectual formada por sujetos habitualmente alejados del éxito, decidió acabar con el prestigio de Pablo. Se orquestó una campaña mediática para convertir su imagen en la de un peligroso machista. El momento era perfecto, se imponía un feminismo necesario, y llegó el me too, un movimiento internacional al que era imposible sobrevivir si te señalaba de machista con su dedo", ha señalado el escritor.

Juan del Val ha explicado que esta señalización estuvo protagonizada por "algunos medios de comunicación sumisos al poder" que intentan acabar con "cualquiera que no le dé la razón a esta caterva de sectarios y sectarias [que es Twitter]", convirtiendo las redes sociales "en una especie de inquisición que señala aquel que no compra su discurso de principio a fin, sin matices". El escritor explica que "esto va de libertad de expresión, va de censura, va de señalar a quien no entra por el aro".

"Aquellas preguntas feas y situaciones incómodas existieron, sí. Y vistas con la perspectiva actual resultan ofensivas, también. Eso sí, son muy pocas y se produjeron hace demasiado tiempo (...) Juzgar con la mirada de 2022 situaciones producidas en 2006 es injusto y perverso, pero da igual porque para perpetrar este escarnio público todo vale", ha señalado del Val. "No han sido capaces de montar un video de más de un minuto o de conseguir una imagen con menos de cinco años en la que Pablo haga alguna pregunta irrespetuosa", ha sentenciado. Cabe destacar que cuando Pablo le pregunta a Pilar Rubio por su ropa interior bajo un vestido ceñido era febrero de 2019, hace tres años.