Jorge Javier Vázquez revela lo nunca antes dicho de su relación con Mediaset

Jorge Javier Vázquez ha compartido detalles íntimos de su vida personal y profesional. La charla ha abordado temas que van desde su salud mental hasta su carrera en la televisión, ofreciendo a sus seguidores una visión más profunda del hombre detrás de la pantalla.

En un momento revelador, Vázquez ha compartido su experiencia durante su última baja médica, donde optó por no medicarse. "Fui al médico y le dije que no quería medicarme porque ya sabía lo que era", ha confesado. Jorge Javier Vázquez ha destacado la importancia de la terapia en su vida, señalando que ha aprendido a aceptar los sentimientos negativos que antes evitaba. "Antes rehuía de la tristeza, ahora la acepto", ha afirmado el presentador, subrayando su evolución personal.

Al abordar su futuro laboral, Vázquez ha aclarado malentendidos sobre la cancelación de Cuentos chinos y su presunta participación como presentador en Supervivientes. "A mí nunca me dijeron que no iba a presentar Supervivientes. Cuando me reunieron tras la cancelación de Cuentos chinos ya me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican", ha explicado, despejando dudas sobre su participación en futuros proyectos televisivos en Telecinco.

Sobre Cuentos chinos, Vázquez ha sido autocrítico al reconocer que el programa tenía desafíos inherentes. "Para algunos siempre estaré a dos fracasos de ser un juguete roto", ha expresado. Ha señalado, además, que el formato, basado en la presencia de un único invitado, fue un error estratégico y admitió la falta de tiempo para reaccionar ante las dificultades del programa.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha sido cuando Jorge Javier Vázquez ha hablado de su relación con la periodista María Patiño. "Estoy viviendo una luna de miel con María Patiño. La pérdida del trabajo nos ha vuelto a unir", ha compartido. Ha descrito la relación actual como reminiscente de la conexión que tuvieron hace 20 años en Marbella, destacando la madurez y valentía de Patiño al enfrentar las dificultades sin resentimientos.