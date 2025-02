Jessica Bueno y Luitingo ponen fin a su relación: "El amor no puede con todo"

La historia de Jessica Bueno y Luitingo comenzó en la casa de Gran Hermano y es que los dos sevillanos encontraron el amor en este reality sin esperarlo, desde entonces se han vuelto inseparables. Todo parecía ir como la seda entre ambos, pero pocos días más tarde de San Valentín, la pareja ha anunciado su ruptura y ha utilizado sus redes sociales para hacerlo público con un comunicado conjunto.

El 14 de febrero tanto Jessica como Luitingo proclamaron a los cuatro vientos el amor que se profesaban y menos de diez días después emiten el comunicado donde confirman que finalmente la relación acaba aquí, poco tiempo después de haber celebrado su aniversario en Riviera Maya. "No querríamos haber tenido que escribir estas palabras nunca, pero la vida es así. Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivido de nuevo", comenzaba el texto redactado por la pareja.

Historia de Jessica Bueno en Instagram / @jessica_bueno

"No ha podido ser, a pesar de que hemos luchado mucho para que funcionara, pero hay ocasiones en que el amor no puede con todo, y las circunstancias que nos rodean nos han superado". A pesar de que Luitingo y Jessica Bueno se hayan mostrado felices en redes sociales hasta el último momento, la relación parecía estar atravesando un mal momento que no han podido solucionar. "A veces tenemos que tomar decisiones, aunque nos destroce el corazón y ser capaces de pensar en lo que es más sano para ambos".

La pareja ha querido recalcar que no ha habido involucradas terceras personas en esta ruptura y que siempre se han mantenido leales el uno al otro y por eso deciden quedarse con todo lo bueno que han vivido juntos durante este año que han estado juntos. "Nos quedaremos con todos los recuerdos felices que hemos vivido juntos. Ojalá muchos de esos momentos hubiesen sido eternos", manifiestan Jessica y Luis en el comunicado.

Jessica Bueno emite un segundo comunicado en solitario

La modelo ha querido compartir con sus seguidores su estado emocional actual y es que la ruptura con Luitingo ha dejado devastada a la joven. Por esta razón ha subido una foto en la que se puede ver qué ha estado llorando con un texto explicativo. "Espero que podáis entender que necesite un tiempo para estar por aquí con normalidad... tened paciencia conmigo. Quiero que podáis ver mi mejor versión, esa chica de risa fácil y con ojos de felicidad. ¡Tengo que buscar la felicidad en mí! Estaré centrada en mis niños y en el trabajo para dar todo de mí como siempre"; explicaba Jessica Bueno.

Por su parte, Luitingo mostraba unas capturas de pantalla en las que aparecía una conversación con Amor Romeira y dos llamadas de teléfono de la colaboradora pidiéndole que le llamase cuando pudiese. Romeira dio la exclusiva de la ruptura en Fiesta y esto parece no haber sentado bien al de Triana, que le dejaba un mensaje a la canaria. "Creía que teníamos una relación bonita y de amistad, pero me has demostrado que no. Desde hoy temprano estás llamándome y escribiéndome para informarte de todo, pero al no conseguir nada has querido manchar mi imagen mintiendo", escribía el sevillano en sus redes sociales.