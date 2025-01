Jessica Bueno y Luitingo se preparan para disfrutar de unas vacaciones románticas

Jessica Bueno y Luitingo llevan más de un año de relación y parece que todo va estupendamente, el cantante se ha mudado con la modelo y vive junto a sus tres hijos además de las mascotas que comparten. La felicidad irradia cada poro de la piel de ambos y lo demuestran en sus redes sociales donde quisieron compartir en la jornada del miércoles 8 de enero que próximamente se irán de vacaciones los dos solos unos cuantos días y no será a un destino cercano, sino que pondrán un océano de por medio.

La pareja parece estar atravesando uno de sus mejores momentos y es que ambos mostraban en sus perfiles de Instagram que el próximo 20 de enero partirán hacia la Riviera Maya en México para disfrutar de unos días tranquilos, unas vacaciones muy románticas. La ilusión era palpable tanto en Luitingo como en Jessica, ya que ambos estaban muy emocionados de este viaje que está por venir. "Regalo para mi Jessi de desconexión. A disfrutar, vida mía. Espero que te lo pases bien", comentaba el sevillano. "A gozar, gordi", añadía. "Es su regalo de Reyes", explicaba la modelo.

Estas vacaciones suponen un gran respiro para Jessica Bueno que ha estado librando una gran batalla por la custodia de sus hijos con su ex, Jota Peleteiro. Recientemente, en una entrevista en ¡De Viernes!, la joven pudo contar algunos de los episodios tan feos y duros que ha tenido que vivir cuando se separó del futbolista, además de la demanda que le interpuso su exmarido por mudarse a Sevilla y llevarse con ella a los niños. En el acuerdo de divorcio se establecía que tanto ella como los hijos que tienen en común deberían permanecer en Bilbao si el ex deportista colaboraba con la manutención de los mismos. Algo que Jessica Bueno ha puesto de manifiesto que no sucede desde que se separaron porque Peleteiro solo cumplió el acuerdo durante los tres primeros meses.

Luitingo es el faro de luz para Jessica Bueno y el de Triana parece haber encontrado al amor de su vida y así lo ha querido recordar en una carta por su primer aniversario juntos, donde ambos se escribieron un sentido post declarando lo enamorados que están el uno del otro. "Este primer aniversario es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado y de todo lo que hemos superado juntos en todo este tiempo. Siempre te lo digo pero gracias por ser mi apoyo, mi alegría y mi compañero en mi locura de vida junto a mis tres hijos. Cada risa, cada abrazo y cada problema nos ha unido más. Me emociono al recordar lo bonito que ha sido enamorarme de ti, como comenzó nuestra historia, sin buscarlo, sin quererlo, pero ahí estábamos sin poder separarnos el uno del otro…siento que mi corazón era tuyo nada más verte sin yo saberlo… algo nos une y nuestro destino era encontrarnos.", escribe la modelo.