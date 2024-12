Jessica Bueno y Luitingo suman un nuevo integrante a su familia ya numerosa

Jessica Bueno y Luitingo están más enamorados que nunca y como prueba de su amor han querido sumar un nuevo miembro a su familia que ya es numerosa. Se trata de una gatita gris muy pequeña que ha traído el joven sevillano a la casa familiar donde residen ellos dos y los tres hijos de la modelo de sus relaciones anteriores, Francisco, de Kiko Rivera, y Jota y Alejandro, de Jota Peleteiro. El nuevo integrante se llama Chío y la pareja ha presumido de ella como 'papis' orgullosos porque la consideran "la más bonita del mundo".

En la imagen subida a las historias de Instagram de la modelo sevillana aparece ella sosteniendo a la gatita mientras Luitingo le da besos. "Somos papis de una princesa" apunta Bueno, que con esta nueva integrante parece que la familia está al completo. La idea de que Chío formase parte de la unión de esta pareja fue del cantante Luitingo y por eso, Jessica quiso dedicarle unas tiernas palabras a su chico. "Gracias por traerla a nuestras vidas, Luis, te queremos mucho".

Jessica Bueno y Luitingo con su nueva mascota / @jessica_bueno

Jessica Bueno muestra a 'Chío' su nueva gata / @jessica_bueno

Luitingo no quiso quedarse atrás y le respondió con mucho cariño y amor, no sólo para ella sino para los tres hijos de la sevillana, con los que Luitingo tiene una excelente relación. "A veces me vuelven loco, pero no hallo mi vida sin ellos. No os hacéis una idea de lo que siento por los tres pollitos estos... y por la de verde ya ni te cuento". Una estampa familiar muy entrañable que contrasta con la realidad que está viviendo Jessica Bueno con Jota Peleteiro, padre de sus dos hijos más pequeños.

Luitingo el gran apoyo para Jessica Bueno

De manera inesperada se conocía esta pareja hace ya más de un año y desde entonces no se han separado. Los dos sevillanos coincidieron en la casa de Gran Hermano y desde entonces su vida empezó a sonar diferente, el de Triana logró enamorar a Jessica que venía de sufrir uno de los mayores desengaños amorosos que ha vivido hasta el momento con el padre de sus dos hijos más pequeños, Jota Peleteiro. Tras la entrevista concedida por la modelo en ¡De Viernes!, Luitingo quiso declararle su amor en directo.

"Que no te preocupes por ná. Eres una mujer supervaliente. Hay que tener dos cojo*** para hacer lo que tú acabas de hacer hoy. Tienes unos niños que pa mi es como si fueran míos. Yo los amo. Lo digo con todo el respeto a sus padres, por supuesto, pero yo vivo con ellos día a día. Como ellos me quieren...", comenzaba dedicándole el artista a su novia. "Yo seguiré ayudándote. Seguiré ayudándoles a ellos. Tienes unos padres y una familia maravillosa. Y que sepas que mi familia te quiere como una niña más y que aquí vas a tener toda la protección del mundo", confesaba el cantante que conseguía emocionar hasta las lágrimas a su novia.

En redes sociales también proclaman su amor a los cuatro vientos y no dudan en ponerse sentimentales cuando llega el momento. En una publicación reciente, el cantante declaraba que son "un equipazo y que nos quedan millones de cosas por vivir y disfrutar juntos. Te quiero con la misma sensibilidad que tienen tus ojos al mirar.".