Kiko Rivera reacciona a las acusaciones de Jessica Bueno contra Jota Peleteiro

Kiko Rivera llegaba de Gran Canaria tras un viaje de trabajo y se encontró con la prensa que lo esperaba en el aeropuerto. Los periodistas estaban a la espera de que el DJ se pronunciase después de que su ex, Jessica Bueno, cargase duramente contra Jota Peleteiro en ¡De Viernes! El hijo de Isabel Pantoja no quiso hacer declaraciones a la prensa e ignoró las preguntas de los reporteros, mostrando así impasibilidad ante la situación tan dura en la que se encuentra la madre de su hijo el mayor. Al no responder a los periodistas, el DJ no ha dado a conocer si él sabía algo de lo que estaba pasando entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro cuando estos empezaron los trámites de divorcio.

Desde 2011, Kiko Rivera y Jessica Bueno iniciaron una relación que tendría sus altibajos y que se consolidaría tiempo más tarde con la llegada al mundo del primogénito de ambos en 2012, aunque meses más tarde confirmaron su ruptura definitiva. La relación de la pareja no duró mucho, pero lo cierto es que siempre se han mostrado unidos y comprometidos con la crianza de Francisco. Actualmente, tienen una relación cordial donde sólo participan de manera activa en temas relacionados con su hijo.

Jessica Bueno devastada tras el comportamiento de Jota Peleteiro

La relación de la modelo con el futbolista ha durado diez años y durante este tiempo la pareja ha tenido dos hijos en común, que se suman al primer hijo de Jessica Bueno con Kiko Rivera. El testimonio de la sevillana en ¡De Viernes!, retrató al que fuese su marido, Jota Peleteiro y cómo se ha comportado este desde que iniciaron los trámites de separación. "Cuando nos divorciamos, yo había estado diez años sin trabajar, yo no puedo alquilarme un piso y mantener a mis hijos. La casa familiar, para él era su joya, y tenía prisa para que yo me fuese de esa casa”, explica la modelo. "Él dispuso que me ayudaría con los niños, un alquiler, una persona de apoyo y podría conducir el coche familiar”, un compromiso que no se ha hecho realidad, según cuenta Bueno.

"Mis sentimientos no le han importado. A él, a Jota, no le ha importado nada", afirmaba durante la entrevista Jessica. "Si sus hijos están bien, si está todo el cole, su vida, su día a día, está bien. Como a él no le importan esas cosas y le da igual todo, yo tengo que buscar una solución". "Ya me da igual como vaya a reaccionar, más de lo que ya está haciendo no puede hacer. Me ha hecho muchísimo daño", apuntaba. "Yo considero que se lo pongo bastante fácil, no me meto en nada, yo solo quiero hacer mi vida con mis hijos y que cumpla como padre. Aun sin él estar cumpliendo, yo jamás he puesto impedimento para que pueda ver a sus hijos, para que pueda estar con ellos. Entonces, no entiendo".

"Él llama a sus hijos, habla con ellos pero ya está". Jessica Bueno ha hablado sin miramientos acerca de los supuestos impagos de Peleteiro y su actual relación. "No se preocupa si el colegio está cubierto, si están los libros comprados, si les falta para comer, si uno se pone malo, nada".