Kiko Rivera sorprende por lo que dice sobre los rumores de la identidad de su verdadero padre

Kiko Rivera ha roto su silencio sobre uno de los rumores más persistentes en torno a su vida personal: la identidad de su verdadero padre. Durante su visita al podcast de Xuso Jones y Ana Brito, Poco se habla, el DJ habló sin tapujos sobre este tema que lo ha acompañado durante años. La buena relación que mantiene con los presentadores permitió que el hijo de Isabel Pantoja se expresara con una sinceridad inusual, dejando al descubierto aspectos desconocidos de su vida.

El tema surgió a raíz de los rumores que apuntaban a que su padre biológico podría ser Antonio Muñoz Cariñanos, un coronel del Ejército del Aire asesinado en el año 2000 por ETA, y no el torero Paquirri, como siempre se ha creído. Este rumor, que ha circulado durante años, se avivaba cada vez que se compartían fotografías de Isabel Pantoja junto a Muñoz Cariñanos, señalando un supuesto parecido físico con Kiko Rivera. El propio DJ reconoció que llegó a dudar de su paternidad: "Yo veo las fotos de ese tío y yo me parezco. Me hice una paranoia mental que me duró mogollón", confesó en el podcast.

Kiko Rivera asegura que se parece mucho a Antonio Muñoz Cariñanos y no a Paquirri

Estas dudas, según Kiko, estuvieron alimentadas por la polémica en torno a la herencia de Paquirri, desaparecida tras un supuesto robo en la finca Cantora. Mientras que sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera desconfiaban de la versión oficial, Kiko sí creía en la historia de su madre. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a atar cabos y a preguntarse si su ausencia en el testamento podría deberse a que Paquirri se había enterado de algo sobre su paternidad.

El escándalo de la herencia resurgió en 2020, cuando Kiko encontró los objetos personales de su padre en Cantora, lo que supuso un punto de inflexión en su relación con Isabel Pantoja. Este descubrimiento lo llevó a protagonizar el especial televisivo Cantora: Herencia envenenada, un evento que intensificó su estrés y lo sumió en una crisis personal.

Tras años de altibajos, el DJ ha decidido retomar la terapia psicológica. En noviembre de 2024, Kiko confesó haber recibido diagnósticos de TDH y TDA, condiciones que influyen en su impulsividad y que han afectado tanto su vida personal como profesional. "Estoy trabajando para que el personaje de Kiko Rivera no se coma a Francisco", declaró, en referencia a su lucha por equilibrar su vida pública y privada.

Con su hermana Isa Pantoja nuevamente en los medios hablando de los conflictos familiares, Kiko intenta mantenerse al margen y priorizar su bienestar, alejándose del foco mediático que tanto lo ha afectado.