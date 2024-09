Los crueles mensajes que Kiko Rivera ha mandado a su hermana Isa Pantoja tras su ingreso hospitalario

El drama en el clan Pantoja parece no tener fin y Kiko Rivera ha vuelto a generar polémica tras el reciente ingreso hospitalario de su hermana, Isa Pantoja. La hija menor de Isabel Pantoja compartió un emotivo mensaje en Instagram en el que agradecía el apoyo de sus seres queridos tras ser operada de urgencia por una apendicitis. En su publicación, Isa destacó a su marido, Asraf Beno, y a varios amigos cercanos que la acompañaron durante su estancia en el hospital, dejando entrever ciertas ausencias familiares.

Isa escribió: “Gracias a todo el equipo del Hospital Pascual, a mis amigos Sonia, Germán, Miry y Sara, a Dulce, a mi prima Anabel, a mis compañeros y sobre todo a mi marido”. Con estas palabras, Isa parecía zanjar los rumores sobre si su madre, Isabel Pantoja, la había apoyado en este delicado momento, lo que ha avivado las especulaciones sobre la tensa relación entre ambas.

Horas después de que Isa publicara su mensaje, su hermano Kiko Rivera hizo una serie de publicaciones enigmáticas en su perfil de Instagram. El DJ compartió reflexiones que muchos consideran una indirecta hacia su hermana. “Ley de vida. Cuanto más callado uno haga las cosas, mejor salen”, escribió Kiko, seguido de otra frase: “Soy fuerte porque fui débil, estoy en guardia porque fui traicionado, me río porque estuve triste y vivo el día porque el mañana no es seguro”. Estas palabras no han pasado desapercibidas entre los seguidores del clan Pantoja.

Historia de Instagram de Kiko Rivera

Pero la reflexión de Kiko no se quedó ahí. En tono sarcástico, también compartió un vídeo de un mono narigudo, un macaco conocido por su gran nariz, que decía “bla, bla, bla”. Muchos lo interpretan como una indirecta hacia su hermana, ya que la relación entre ambos ha sido complicada desde hace años, marcada por enfrentamientos públicos y silencios prolongados.

La relación de Isa y Kiko se deterioró, especialmente tras unos polémicos comentarios de Kiko sobre un supuesto intento de suicidio de su hermana. Este episodio llevó a Isa a demandarlo, aunque decidió retirar la denuncia cuando Kiko sufrió un ictus. Desde entonces, han mantenido una relación distante, con altibajos, pero sin reconciliación aparente.

En cuanto a su madre, Isa ha sido clara en sus últimas declaraciones: “No tengo por qué vivir mi vida preguntándome qué le pasa a mi madre, ella tampoco lo hace conmigo”. Estas palabras parecen reflejar el desgaste de los lazos familiares en el clan Pantoja, donde las tensiones siguen más vivas que nunca.