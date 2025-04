El mejor bocata de España podría estar en Cádiz: estos son los tres candidatos más gourmet

Best Sandwich Spain

La guía de referencia para buscar los mejores bocatas de España, Best Sandwich Spain, arranca la segunda edición de su campeonato nacional. Un total de 130 bocatas de todo el país participan en este certamen gastronómico y podrás votar por el que más te guste hasta el 4 de mayo. En el caso de Andalucía, podrás encontrar hasta doce participantes y, en la provincia de Cádiz, hay tres candidatos: La Tasquita del Majaceite (Benamahoma), Feduchy Conil y la Bocatería Xerez.

Para votar un bocata que hayas probado deberás introducir en este enlace el código que te haya proporcionado el establecimiento donde lo has adquirido. Recuerda que tendrás que valorar tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas y finalizar con una valoración general del uno al cinco, siendo el cinco un bocata perfecto y el uno un bocata que no repetirías. Al votar, no sólo ayudas al campeonato a elegir los mejores, sino que también entrarás en el sorteo un iPhone 16 si los sigues en Facebook e Instagram @elmejorbocata.com).

La Tasquita del Majaceite

La propuesta de este restaurante de Benamahoma se llama 'Bravio', "un bocadillo gourmet de pata de jabalí con salsa de tomillo en pan artesanal, ideal para paladares exigentes". Sus ingredientes son: pan artesanal (mollete), 150 g. de pata de jabalí cocinada a baja temperatura durante cuatro horas y salsa de tomillo.

Dirección: C/ Cuesta de la Venta, 9 (Benamahoma-Grazalema)

Bravio (La Tasquita del Majaceite) / Best Sandwich Spain

Bocatería Xerez

La propuesta de esta bocatería de Jerez de la Frontera se llama 'Gali', "un bocadillo que contiene un jugoso filete de Presa, cebolla caramelizada casera cocinada a fuego lento, alioli artesanal y un toque de virutas de jamón ibérico".

Dirección: Av. Alcalde Jesús Mantaras, Local 2 (Jerez)

Gali (Bocatería Xerez) / Best Sandwich Spain

Feduchy Conil

En el caso de Conil de la Frontera, Feduchy también participa en este certamen nacional que busca al mejor bocata de España. Su propuesta se llama 'Don Pepito!' y entre sus ingredientes se encuentran: Asado de bístec de ternera gallega, pan cristal artesanal, queso gruyere, pesto de piñones, pepinos encurtidos, cebolla bourbon, mahonesa de asado y rúcula fresca. Sobre este bocata gourmet aseguran que su secreto "es el asado de ternera que maceramos con chiles frescos y mostaza en granos, dejamos la carne muy jugosa para cortar en finas lonchas y dejamos macerándolo en el jugo del propio asado". Para su presentación "utilizamos pan cristal de muy buena calidad que tostamos con mantequilla ahumada en la plancha para dejarlo muy crujiente".

Dirección: C/ Pascual Junquera, 2 (Conil)