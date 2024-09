Isa Pantoja lanza un dardo a su madre Isabel y a su hermano Kiko: "No han dado señales"

Isa Pantoja ha abandonado el Hospital de El Puerto de Santa María, en Cádiz, tras ser intervenida por una apendicitis. La hija de Isabel Pantoja fue operada el pasado 12 de septiembre y ha permanecido ingresada durante cuatro días. Acompañada en todo momento por su marido, Asraf Beno, quien no se ha separado de su lado, Isa ha mostrado su agradecimiento por el apoyo recibido, pero no sin lanzar algún dardo a quienes no han estado presentes.

“Gracias a todos los que me habéis mandado mensajes. Me han tratado muy bien en el hospital, pero ya quería volver a casa”, declaró Isa a los medios al salir del hospital. Sin embargo, el interés de los periodistas estaba centrado en saber si su madre, Isabel Pantoja, había estado en contacto con ella. Se había rumoreado que la tonadillera habría llamado a su hija, pero Isa fue clara y desmintió este gesto: “Ojalá lo hubiera hecho, pero no. Ahora necesito estar en reposo hasta que me recupere.”

Estas palabras, lejos de ser solo informativas, dejan entrever el dolor que Isa siente ante la falta de contacto por parte de su madre. Además, Asraf también negó tener conocimiento de dicha llamada, lo que confirmó la distancia entre madre e hija en este difícil momento.

Isa Pantoja saliendo del hospital / Europa Press

Otra figura clave que ha brillado por su ausencia es su hermano, Kiko Rivera. A pesar de que el DJ se ha distanciado de las disputas familiares desde hace meses, sorprendió a muchos con un enigmático mensaje en sus redes sociales: “Ley de vida. Cuanto más callado uno haga las cosas, mejor le salen.” Este mensaje ha sido interpretado como una confirmación de su desinterés por la situación de su hermana, manteniéndose firme en su decisión de no involucrarse en los asuntos familiares.

Isa, a través de sus redes sociales, ya había expresado su agradecimiento a quienes sí se preocuparon por ella durante su hospitalización, haciendo una clara distinción entre quienes estuvieron a su lado y aquellos que no se molestaron en llamarla, como su madre y su hermano.

Durante estos días, la única visita familiar que ha recibido Isa ha sido la de su prima, Anabel Pantoja, lo que le produjo una gran alegría.