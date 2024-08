Anabel Pantoja habla sobre las infidelidades de su novio, con quien espera una hija

Anabel Pantoja ha roto su silencio sobre las presuntas infidelidades de su novio, David Rodríguez. La colaboradora de televisión e influencer, que actualmente espera su primera hija con David, ha decidido abordar el tema de manera pública a través de una entrevista con la revista Lecturas.

En sus declaraciones, Anabel expresó con ironía su agradecimiento hacia aquellos que han mostrado preocupación por su bienestar emocional y su relación. Sin embargo, también dejó claro su deseo de vivir su embarazo en paz y sin interferencias externas. “Agradezco a toda esa gente que piensa en querer abrirme los ojos y el corazón. Les pido que al menos me dejen vivir en paz este embarazo, que es una experiencia única, y no me gustaría que le afectara a mi niña lo más mínimo”, afirmó Anabel, subrayando la importancia de mantener un ambiente tranquilo y positivo para su hija en camino.

Anabel Pantoja, embarazada en el aeropuerto

La colaboradora también compartió momentos íntimos de su relación con David, destacando la solidez y el amor que siente entre ellos. “Cuántas veces le digo '¿me quieres?' y él me responde: '¿Cómo no te voy a querer si la mayor muestra de amor está aquí?'”, refiriéndose a su bebé, mientras se tocaba la tripa. Este gesto, según Anabel, simboliza el profundo vínculo que comparten y la seguridad que ella siente en su relación.

Anabel continuó explicando que ha encontrado en David el equilibrio que buscaba en su vida. “He encontrado con él el equilibrio, con mirarnos nos entendemos. Ahora somos superfelices. Yo ya elegí y decidí lo que me hace feliz”. Estas palabras reflejan su decisión consciente de priorizar su felicidad y la de su futura hija, dejando atrás cualquier controversia o duda sembrada por rumores externos.

La declaración de Anabel Pantoja no solo busca apaciguar las preocupaciones de sus seguidores y amigos, sino también reafirmar su postura de vivir el presente con optimismo y amor. La pareja, a pesar de las adversidades y las habladurías, se muestra unida y enfocada en la llegada de su bebé, una experiencia que ambos consideran transformadora y llena de esperanza.

Con esta entrevista, Anabel ha dejado claro que su relación con David Rodríguez está basada en la confianza y el amor, y que están preparados para enfrentar cualquier desafío juntos, especialmente con la inminente llegada de su primera hija. La colaboradora ha decidido vivir este momento especial con alegría y serenidad, confiando en el amor que comparten y en el futuro que están construyendo juntos.