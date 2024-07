La bizarra propuesta de Isabel Pantoja a Kiko Rivera que pone en juego lo más preciado de su vida

Isabel Pantoja ha realizado una propuesta sorprendente a su hijo, Kiko Rivera, relacionada con la venta de la finca familiar, Cantora. Esta oferta surge en un contexto delicado para la famosa tonadillera, cuyo estado de salud ha sido motivo de preocupación y ha obligado a cancelar varios de sus últimos conciertos.

Según la periodista Paloma García Pelayo, en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, Isabel Pantoja ha ofrecido a Kiko Rivera la compra de su parte de Cantora. En detalle, la propuesta consiste en que un grupo inversor, representado por Isabel, ofrece a Kiko 2 millones de euros por el 47,60% de la finca. Sin embargo, esta oferta viene con una condición: Kiko debe asumir parte de la deuda asociada a la propiedad.

Isabel Pantoja emite un comunicado para desmentir su hospitalización

La finca Cantora ha sido un tema recurrente en la vida pública de Isabel Pantoja y su familia. A lo largo de los años, las tensiones y conflictos relacionados con esta propiedad han sido evidentes. La relación entre Isabel y sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, ha sido especialmente complicada. A pesar de los rumores sobre los intentos de Isabel por acercarse a sus hijos debido a sus problemas de salud, Isa Pantoja ha aclarado en televisión que no ha tenido noticias de su madre, lo que indica que la relación sigue siendo inexistente.

Kiko Rivera, por su parte, ha mantenido una postura distante respecto a los asuntos familiares y, según García Pelayo, no parece estar interesado en involucrarse en esta nueva propuesta de su madre. Aunque la oferta económica es tentadora, la carga de la deuda de Cantora es un factor determinante que podría influir en la decisión de Kiko. La finca no está libre de cargas, y asumir parte de esta deuda puede no ser atractivo para el DJ.

Kiko Rivera habla del estado de salud de su madre / Europa Press

La oferta de Isabel Pantoja refleja un intento de resolver las complicaciones económicas que giran en torno a Cantora, posiblemente buscando estabilizar su situación financiera y aliviar las tensiones familiares. Sin embargo, queda por ver si Kiko Rivera aceptará la propuesta y qué impacto tendrá esta decisión en la relación entre madre e hijo.

La propuesta de Isabel Pantoja a Kiko Rivera para vender su parte de Cantora por 2 millones de euros, a cambio de asumir parte de la deuda, añade un nuevo capítulo a la compleja dinámica familiar. La decisión de Kiko será crucial no solo para el futuro económico de la finca, sino también para las relaciones familiares en un momento de evidente fragilidad.