Las pruebas que confirman una nueva infidelidad de Kiko Rivera a Irene Rosales

Kiko Rivera ha sido acusado de una supuesta infidelidad a su mujer, Irene Rosales. La noticia ha corrido como la pólvora desde que el programa Ni que fuéramos shhh... revelaba detalles sobre un presunto encuentro sexual que el DJ habría tenido con una camarera llamada Tamara, durante una de sus actuaciones en las fiestas del pueblo de Monzón. Según la joven, los dos se conocen desde hace más de una década, pero fue durante este evento cuando habrían vuelto a reavivar su relación.

Tamara no ha tenido reparo en ofrecer detalles sobre lo que ocurrió aquella noche. Asegura que Kiko la reconoció al instante cuando ella se le acercó para mostrarle una foto de ambos, tomada en 2013, cuando se conocieron. Tras una breve charla, el DJ la invitó a pasar al camerino para hacerse una foto actual, y ahí comenzó lo que ella describe como un coqueteo que terminó en algo más.

La foto que se hicieron Kiko Rivera y Tamara en 2013 / Ni que fuéramos Shhh...

La camarera ha proporcionado conversaciones de WhatsApp para respaldar su versión. En uno de los mensajes, Kiko le escribía pidiendo compañía porque, según sus palabras, no conocía a nadie en Monzón. A pesar de que Tamara inicialmente le indicó que no podía quedarse mucho tiempo, acabó accediendo a visitarlo en su hotel, donde pasaron parte de la noche hablando de su pasado juntos. Sin embargo, la charla no se quedó ahí. Según el testimonio de Tamara, en un momento de la noche, Kiko le sugirió llenar el jacuzzi de la habitación para tomar un baño juntos. Ella aceptó y, según sus propias palabras, “se nos fue de las manos”, terminando en lo que describe como un encuentro sexual casual.

La historia ha generado un revuelo considerable, ya que Kiko Rivera e Irene Rosales son considerados una de las parejas más estables del panorama mediático. De momento, el DJ no ha hecho declaraciones sobre el asunto, pero la sombra de la infidelidad vuelve a sobrevolar su relación, mientras la opinión pública se pregunta si esta será una prueba más en la turbulenta vida sentimental del hijo de Isabel Pantoja.