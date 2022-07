Irene Rosales estalla contra la familia Pantoja: "Isabel ha hecho daño a Kiko desde que nació"

En todas las casas se cuecen habas. En la de los Pantoja no podía ser diferente. Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, ha estallado contra la familia de su marido en una impactante entrevista en exclusiva para Lecturas. La sevillana ha salido a la palestra para defenderse de los ataques que recibe día sí, día también por parte de los familiares de su marido. Con esta entrevista, Irene rompe su silencio, lanzando un gran misil a Isa Pantoja, la hermana de Kiko.

Irene es tajante con los ataques que recibe Kiko en televisión. De hecho, la sevillana dejó la televisión hace unos meses para poder sustentar la salud mental de su marido, que pasaba por sus horas más bajas tras el conflicto por la herencia de su padre. "No tengo que dejar pasar comentarios que me hayan señalado como la peor persona del mundo", ha explicado Rosales, que asegura que "Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko. Le ha hecho daño desde que nació. Es su única abuela viva y desaparece. No ha vuelto a preocuparse por sus nietas. Ellas no tienen la culpa. Lo de mis hijas no lo voy a perdonar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Rosales Vázquez (@irenerova24)

Irene también ha repartido a otros familiares del clan Pantoja. Una de las personas que más ha recibido ha sido su cuñada, Isa Pantoja, que entre los preparativos de su boda con Asraf Beno tiene tiempo para lanzar dardos a su hermano Kiko. "Isa sabe que Kiko no es maltratador ni agresivo. En su vida ha maltratado, ni física ni psicológicamente a una mujer. Estoy dolida con Isa, yo he estado siempre que ella lo ha necesitado. Le he abierto las puertas de mi casa. Ella no me ha llamado nunca cuando he tenido algún tipo de problema", ha sentenciado Rosales en su entrevista.

La mujer de Rivera tiene claro que Isa Pantoja ha utilizado las revistas para hacerle daño. "Me ha atacado para herir a su hermano", explica a la revista anteriormente mencionada. La propia Rosales contestó a Isa Pantoja a través de otra entrevista hace unas semanas, asegurando que tenía la conciencia muy tranquila.