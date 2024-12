Isabel Pantoja se acuerda de su sobrina Anabel durante su concierto y le manda un emotivo mensaje

Isabel Pantoja reaparecía en un concierto en la segunda edición del Festival Christmas by Starlite en Madrid y aunque el aforo de 7.000 personas no se llenó, los que acudieron salieron entusiasmados tras el derroche de talento de la artista. Hubo grandes momentos a lo largo del concierto que fueron muy emotivos para Pantoja, que actualmente se encuentra distanciada de sus dos hijos: Kiko Rivera e Isa Pantoja. No obstante, a pesar de que no hubo ninguna mención a sus descendientes de quien sí que quiso acordarse Isabel Pantoja fue de su sobrina Anabel.

Los rumores del distanciamiento entre tía y sobrina en la jornada del jueves 26 de diciembre desaparecieron de un plumazo y es que la tonadillera quiso acordarse de su sobrina, que ha sido madre recientemente, en un momento dado de su actuación. Antes de cantar Garlochí, baile que protagonizaron tía y sobrina y que ha conseguido hacerse viral a nivel mundial, la de Sevilla le dedicó unas emotivas palabras a Anabel. "Vamos a hacer el baile de mi Ana, mi Anabel, un besito amor mío, y para la niña, que te quiero amor mío, la más guapa del mundo. La coreografía es de ella así que se la vamos a dedicar todo el público presente".

Estas palabras sellaban todo tipo de dudas acerca de cuál es la relación actual entre tía y sobrina. Con la mención a la pequeña Alma, la hija de Anabel y David Rodríguez, Isabel Pantoja se ganaba un poco más el corazón de su sobrina y es que la relación entre ambas siempre ha sido muy estrecha y ha habido momentos en los que Anabel ha sido el vínculo entre la cantante y sus hijos en momentos donde la relación entre ellos estaba tensa.

Anabel Pantoja no dudaba en responder en redes sociales al mensaje que le mandaba su tía durante el concierto navideño en Madrid, la influencer subía un instante de la actuación en el que ponía "mi corazón está allí" y mencionaba la cuenta de Instagram de Isabel Pantoja. Durante la retransmisión del concierto en directo a través de las redes sociales de la tonadillera no solo estuvo pendiente Anabel, sino que su hija Alma tenía cerca el teléfono para poder escuchar a su tía abuela. "Su quinto concierto fuera la barriguita" comentaba Anabel Pantoja en sus redes, mientras mostraba a su hija cerca del móvil.

Durante el concierto de la sevillana no hubo menciones a sus hijos y eso que es parte habitual de su show, ya que Isabel Pantoja se caracteriza por cambiar las letras de algunas de sus canciones para revelar algunos datos de su vida privada, algo que en esta ocasión no sucedió. La cantante deslumbró con su nuevo vestuario que se alejaba bastante de lo que habitualmente suele llevar y le aportaba un toque de frescura. La firma escogida ha sido la de Palma Díaz Atelier del diseñador Jonathan Díaz.