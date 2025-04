Espectacular detención, con tiros al aire de advertencia, en la barriada Puerto de Palos en San Fernando

San Fernando/Los vecinos del entorno de la barriada de Puerto de Palos han amanecido este miércoles entre estruendos y sobresaltos debido a la detención por parte de la Policía Local, disparos al aire de advertencia incluidos, de un hombre supuestamente armado. Diversos habitantes de esta zona de San Fernando relatan que en torno a las siete de la mañana dos individuos intentaron entrar en el bloque 7 de Puerto de Palos para robar en un domicilio y que posteriormente diversos vecinos dieron aviso a la Policía Local mediante llamada telefónica.

Los efectivos policiales, tanto de la Local como de la Nacional, no tardaron en personarse y en iniciar una espectacular persecución a pie que concluyó alrededor de las ocho de la mañana con la detención de una persona a la altura del bloque 1 de la calle Moguer, cerca del colegio Casal Carrillo. Fueron muchas personas las que clavaron su mirada en el desarrollo de este suceso, fotografiando y grabando el mismo con sus teléfonos móviles. Y es que no fue para menos, ya que la persecución parecía cumplir los cánones de cualquier película de acción de Hollywood: con al menos una docena de policías corriendo tras el presunto delincuente, varios coches patrulla, disparos al aire y un detenido siendo reducido en el suelo a la fuerza.

Los agentes antes de reducir al detenido. / D.C.

Varios vecinos aseguran que el detenido tiró un arma de fuego al suelo tras recibir el alto de la Policía y ser reducido. Otros explican que una segunda persona sí consiguió darse a la fuga y que la están buscando. En cualquier caso, un pequeño susto para esta tranquila barriada que recibió el miércoles con el sonido de disparos.

Fuentes municipales indican que el detenido ha recibido atención médica, tal y como contemplan los protocolos de actuación, en el Hospital de San Carlos. Afortunadamente, no se han tenido que lamentar ni daños personales ni materiales.

Una de las vecinas confesaba que se asomó a la ventana creyendo que se trataba de una cosa muy distinta. "Creía que eran unos niños tirando petardos y no salía de mi asombro con lo que luego vi", indica. Otro vecino explica que la persecución llamó la atención por el dispositivo policial desplegado: "Fue como encender la tele y ver una serie. No todos los días uno mira por su ventana y ve a agentes de policía corriendo detrás del malo, apuntándolo con la pistola y reduciéndolo en el suelo. No todos los días uno escucha tiros en su barrio".