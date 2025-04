Incendio en el transformador situado junto al Mercado de San Antonio: los detallistas y los vecinos siguen sin luz

San Fernando/Más de 14 horas después del incendio registrado esta madrugada en el transformador próximo al Mercado de San Antonio, en la calle Santa Bárbara, los vecinos de la zona continúan sin suministro eléctrico. Tampoco tienen luz los detallistas de esta céntrica plaza de abastos, que este martes no han podido siquiera abrir sus puertas. Así que por el momento todos son dudas y se desconoce las reparaciones estarán terminadas a tiempo para que este miércoles puedan retomar la actividad comercial.

Los trabajos para la reparación del centro de transformación están en marcha pero, dado el alcance de los daños provocados por el fuego, resulta imposible concretar a qué hora podrá estar operativo de nuevo el servicio.

A los vecinos de la zona se les está informando de que probablemente la luz -habida cuenta de la marcha de los trabajos- no volverá hasta la noche, lo que también plantea un problema para los detallistas de la plaza de San Antonio, que no saben si tendrán margen de tiempo suficiente para recurrir a sus proveedores habida cuenta de que no funcionan las cámaras frigoríficas. Este martes han sido uno de los principales problemas que ha suscitado el apagón provocado por el incendio, aunque no el único: tampoco funcionaban las barajas, los pesos... La situación a primeras horas de la mañana ha sido bastante caótica, así que la mayoría de puestos ha optado por no abrir. El problema es que por el momento tampoco saben sin podrán hacerlo mañana.

Así que las consecuencias del incendio están resultando mucho más graves de lo que se preveía.

El fuego, según la información facilitada por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC), se ha registrado pasadas las tres de la madrugada en un centro de transformación ubicado en la calle Santa Bárbara, justo al lado de las dependencias municipales del Mercado de San Antonio.

El incendio, además de generar una gran cantidad de humo, desencadenó una serie de pequeñas explosiones en el centro de transformación a causa de los cortocircuitos, lo que suscitó una gran alarma entre los vecinos más próximos, que vivieron con angustia estos momentos.

El fuego, no obstante, fue apagado por los bomberos utilizando para ello dos extintores de CO2 y otros dos de polvo, con lo que la situación se puso bajo control en poco tiempo. Sin embargo, los daños causados en el transformador han dejado sin suministro eléctrico a toda la zona, además de al Mercado de San Antonio, que siguen todavía sin luz.