Un incidente desencadena el rumor de un falso atraco a punta de cuchillo en San Fernando

San Fernando/Una intervención policial llevada a cabo esta mañana en San Fernando a raíz de un aviso ha desencadenado en la localidad el rumor de que una mujer había sido víctima de un atraco a mano de un supuesto encapuchado que portaba un cuchillo de grandes dimensiones.

Lo cierto es que no había atraco ni encapuchado y el incidente ocurrido dista mucho del bulo que se ha extendido como la pólvora y al que muchas personas han dado credibilidad después de los dos sonados sucesos que se han registrado en La Isla con apenas 24 de horas de diferencia, lo que pone de manifiesto también cierta 'psicosis' generada en una ciudad por lo general de lo más tranquila.

El incidente, que ha ocurrido en las proximidades de la barriada Cayetano Roldán, en la zona del Jardín Botánico, se ha originado a primera hora de la tarde a raíz del aviso de una mujer que alertó a la Policía de la presencia de un hombre que exhibía un cuchillo en la vía pública. Hasta la zona se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía e, incluso, se requirió el apoyo de la Policía Local al pensarse inicialmente que podría tratarse de un suceso más grave.

Los agentes no tardaron en dar con el supuesto sospechoso, al que se le encontró que, efectivamente, llevaba un cuchillo. Pero el incidente no pasó de ahí ya que no hay constancia de que atracara a nadie ni siquiera de que lo intentara, según han señalado fuentes policiales. De hecho, el hombre en cuestión no ha sido detenido aunque se ha levantado un acta para dejar constancia de los hechos. Sin embargo, tras el despliegue policial que se ha llevado a cabo en la zona, los rumores no han tardado en dispararse.