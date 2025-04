Los hijos de Mario Vargas Llosa lloran la muerte repentina de su padre

La muerte de Mario Vargas Llosa ha sacudido a todo el mundo, el escritor peruano- español ha fallecido a los 89 años en su casa de Lima, lugar en el que residía desde 2022. Los encargados de anunciar la muerte de su padre han sido sus tres hijos: Álvaro, Gonzalo y Morgana han firmado un comunicado que han compartido en redes sociales y que no ha tardado en convertirse viral.

Hace aproximadamente seis horas, Álvaro Vargas Llosa escribía en X, antiguamente Twitter, un sentido mensaje. "Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz", el comunicado está firmado por los tres hermanos y datado el 13 de abril de este 2025.

"Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima rodeado de su familia y en paz. Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sis lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá", comenzaba el comunicado de la familia del escritor.

Los hijos cumplirán la última voluntad de Mario Vargas Llosa

"Procederemos en las próximas horas y días de acuerdos con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos", continuaba el comunicado firmado con sus hijos, que esperan poder llevar el duelo de manera privada y no someterse al escrutinio público en estos momentos tan dolorosos para ellos.

Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa cumplirán la última voluntad de su padre y es que el Premio Nobel había dejado instrucciones de cómo le gustaría que pasase una vez hubiera muerto. "Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados", terminaba el comunicado emitido por la familia del escritor.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, un idilio en el tiempo

Mario Vargas Llosa ha estado a caballo en los últimos años entre Europa y Lima. En la última etapa de su vida, el Premio Nobel ha sido portada de numerosas revistas del corazón debido a su relación con Isabel Preysler, desde 2015 que fueron fotografiados públicamente y a partir de ese momento la pareja decidió vivir su amor sin tapujos, a pesar de que el escritor se acababa se separa de su esposa, Patricia, tras 50 años casados.

El amor no les duró para siempre y fue en 2022 cuando la 'reina de corazones' comunicó en la revista ¡Hola!, que su relación con el escritor había terminado. "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente", comunicaba la madre de Tamara Falcó. Desde entonces, no se les ha vuelto a ver juntos e incluso podría decirse que esta ruptura sirvió para que Mario Vargas Llosa volviese a retomar su relación con su exmujer, Patricia Llosa, y con sus hijos. Que no vieron con buenos ojos que sus padres se separasen después de tantos años y que el cabeza de familia saliera con Isabel Preysler.

El escritor y la socialité se conocieron en 1986, pero en ese momento de su vida, ambos estaban casados. Mario Vargas Llosa compartía su vida con su prima y primera esposa, Patricia Llosa e Isabel Preysler estaba casada con Miguel Boyer. Ese verano las dos parejas coincidieron en Marbella y fue entonces cuando se iniciaron los rumores acerca de la fuerte atracción de Mario e Isabel, incluso en 1990 ambos fueron protagonistas de numerosos titulares debido a las habladurías que decían que ambos habían sido infieles a sus respectivas parejas.