El gesto que demuestra que Álvaro Morata y Alice Campello han vuelto

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Álvaro Morata y Alice Campello no paran de aumentar, aunque hace unas semanas decidieron tomar caminos separados tras ocho años de relación y cuatro hijos en común. La noticia de su ruptura, que sorprendió a todos este verano, ya que la pareja parecía tener una relación sólida. Sin embargo, los motivos detrás de su separación estarían relacionados con las continuas discusiones y malentendidos, problemas que no quisieron dejar que afectaran a sus hijos.

Pese a que ambos han tomado caminos separados, lo cierto es que siguen estando muy presentes en la vida del otro. Alice Campello ha permanecido en España con los niños, mientras que Morata ha fichado por un equipo italiano y se ha trasladado a Milán. A pesar de la distancia física, han sido vistos juntos en Madrid llevando a sus hijos al colegio, lo que demuestra que, aunque ya no son pareja, continúan siendo un equipo por el bienestar de sus pequeños.

A pesar de que no haya nada confirmado, uno de los gestos más recientes de Morata ha hecho que los rumores de reconciliación cobren aún más fuerza. El futbolista ha mostrado su apoyo públicamente a Alice Campello al darle un me gusta y aplaudir uno de sus logros profesionales. La modelo celebraba un premio importante que ha recibido su marca de cosmética, Masqmai, y Morata no dudó en felicitarla públicamente. Aunque parece un gesto sutil, muchos han interpretado esto como una señal de que todavía hay cariño entre ambos.

Pero no es el único indicio. Morata ha afirmado en más de una ocasión que Alice siempre será la mujer de su vida, mientras que ella ha llegado a decir que haría cualquier cosa por el futbolista. Además, Morata ha dejado claro que no tiene planes de borrar el tatuaje que lleva en honor a ella, algo que ha avivado las especulaciones sobre una posible reconciliación.

Aunque las razones de su separación fueron evidentes y los dos han asegurado que no hay vuelta atrás, los gestos de cercanía y el profundo cariño que todavía se profesan hacen que muchos se pregunten si realmente podrían reconsiderar su decisión.