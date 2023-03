Gerard Piqué estalla contra Shakira en una entrevista y se pronuncia sobre el caso Dani Alves

Gerard Piqué ha hablado por primera vez tras el huracán ocasionado por su ruptura con Shakira. El futbolista ha acudido a El Món a RAC 1 para charlar con el periodista Jordi Basté sobre estos temas y sus múltiples proyectos tras su salida del Barça. El catalán no ha podido esquivar las preguntas sobre su separación con la artista colombiana, relatando cómo fue la primera vez que escuchó la canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap.

"Obviamente, he escuchado la canción", ha explicado Piqué. "No quiero hablar del tema porque no toca", ha seguido, asegurando que para él es muy importante el bienestar de sus hijos. "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, tenemos que intentar proteger a los hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que al final lo único que quiero es que mis hijos estén bien", ha relatado.

"Yo con mis hijos he tenido siempre una relación muy cercana y me encanta que participen en las cosas que les hacen felices", ha asegurado el blaugrana, haciendo referencia al día en el que Milán apareció en uno de sus directos en Twitch con motivo del inicio de la Kings League, la liguilla de streamers que ha organizado el catalán.

"Estaba preparado que participase mi hijo. Me lo pidió y yo encantado. Es un proyecto que le hace mucha ilusión y no hay nada en el mundo que me haga más feliz que ver a mi hijo feliz. Pero ya está. Cada uno toma las decisiones que cree que son las mejores y yo intento hacerlo de la mejor manera posible. Cuando te haces mayor no hay una lección de cómo ser padre", ha detallado Piqué.

En otro orden de cosas, Piqué ha hablado sobre el ingreso en prisión de Dani Alves por un supuesto delito de violación a una chica en una discoteca de Barcelona. "Es una hostia con la mano abierta a todo el mundo, una hostia de realidad. Piensas '¿cómo puede ser que haya pasado?'. Si es así y ha pasado creo que se tiene que ser muy duro. Con él y con todo el mundo que haga una cosa así. Yo hasta sería más duro de lo que es la justicia porque estoy totalmente a favor de todos esos que defienden el solo sí es sí", ha expresado de manera contundente.