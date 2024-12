Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo pasan unas vacaciones muy navideñas en Laponia

Las fechas navideñas están pensadas para pasarlas en familia y Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han hecho lo propio y han reunido a su prole para hacer una escapada de lo más idílica. El destino: Finlandia. No es la primera vez que la de Jaca visita estas tierras en estas fechas y es que como se ha podido ver en su reality en Netflix, Rodríguez quiere que sus hijos tengan los lujos y privilegios que ella no pudo disfrutar cuando tuvo su edad y por eso no duda en ofrecerle muchas posibilidades en cuanto a viajes se refiere.

El lujo va a asociado a esta pareja y por eso, estas navidades no han dudado en alojarse en uno de los pueblos más turísticos de la región, Kittilä, pero en una casa que dispone de todas las comodidades necesarias para hacer de su estancia un cuento de hadas. Hay muchos rincones que hacen pensar en que el alojamiento ha sido seleccionado con mucho cuidado, ya que tiene características que complacen a todos los miembros de la familia Ronaldo- Rodríguez.

La casa tiene una piscina al aire libre en la que se ha podido ver a través de las redes sociales cómo Cristiano Ronaldo se ha atrevido a meterse en ella a pesar de las bajas temperaturas registradas. En Finlandia el invierno deja temperaturas extremadamente bajas, pero aun así, el futbolista está acostumbrado a bañarse en agua helada y no ha dudado en sumergirse en la que tenían en el exterior del alojamiento, que además disfrutaba de unas vistas privilegiadas con todo nevado a su alrededor.

Un árbol navideño no podía faltar en la casa de alquiler y es que a Georgina le encanta que durante esta época del año su casa esté bien decorada, y para ello es imprescindible un buen árbol con decoración propia de estas fechas. Durante los días que han estado en Finlandia, los cinco hijos de Cristiano y Georgina han tenido la oportunidad de conocer a Papá Noel y hacerse una fotografía para inmortalizar este momento tan mágico, sobre todo para los más pequeños, que alucinan con poder estar con él en un trineo.

Algunas de las actividades que han realizado en familia ha sido a esquiar, Georgina ha compartido con sus seguidores algunos de estos momentos tanto de ella como de sus hijos. Los más mayores iban con esquís, mientras que los más pequeños hacían el recorrido en trineo, una experiencia única. La mesa del comedor ha sido el gran centro neurálgico de estas fechas también para Georgina y Cristiano porque la de Jaca ha compartido algunos de los platos que han degustado estos días en Finlandia. Otro de los momentos estelares que han vivido ha sido el poder ver las auroras boreales, este fenómeno en forma de luminiscencia que se observa con más facilidad en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares.