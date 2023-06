Eva González recibe una visita que lo cambia todo: "es un compañero muy especial"

En un emotivo y sorprendente momento, la presentadora Eva González ha recibido una visita muy especial en el plató de La Voz. La sevillana no ha podido contener su felicidad al ver a su hijo Cayetano acompañándola durante las grabaciones del programa. A través de sus redes sociales, Eva compartió su alegría con sus seguidores: "Hoy he tenido un compañero muy especial en las grabaciones de La Voz. No os imagináis lo feliz que me hace verlo por los pasillos".

Antes de retomar las grabaciones, Eva González disfrutó de unos días espléndidos junto a su hijo en Cádiz y posteriormente visitaron Disneyland París. La presentadora se mostró radiante y emocionada por poder pasar tiempo de calidad con su pequeño en estas vacaciones, especialmente en un momento en el que está a punto de comenzar el primer verano separada del padre de su hijo.

En declaraciones a la prensa, Eva no escatimó en elogios para describir a su hijo Cayetano: "Es un niño maravilloso, fuerte, resiliente, valiente, tierno, justo, empático y con la sonrisa más bonita del mundo". Estas palabras reflejan el amor incondicional que la presentadora siente por su hijo y la admiración que tiene por su personalidad única.

Además de disfrutar de la compañía de su hijo, Eva González también abordó el tema de rehacer su vida personal. Aunque se encuentra separada, la presentadora dejó claro que no está cerrada al amor y que "si llega, llega", sin buscarlo activamente. Ella no está ansiosa por encontrar una pareja y no tiene prisa en embarcarse en una nueva relación. Eva prefiere dejar que las cosas fluyan de forma natural y confía en que el destino le deparará lo que sea mejor para ella.

Con su actitud positiva y su dedicación a su carrera profesional, Eva González continúa demostrando que es una mujer fuerte y decidida. Su amor por su hijo y su enfoque en la felicidad y el bienestar familiar son valores que la han guiado a lo largo de su vida. A medida que avanza en su carrera como presentadora, Eva está abierta a las nuevas oportunidades que puedan surgir, ya sea en el amor o en otros aspectos de su vida.