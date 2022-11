Se desvela el estado de salud de Amaia Montero tras un mes desaparecida

Si algo se comentó hace un mes fue la fotografía que publicó Amaia Montero en su perfil de Instagram. En la instantánea aparecía la cantante con un aspecto muy desmejorado, en blanco y negro y acompañada de la frase "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Rápidamente, saltaron las alarmas, sobre todo entre su más de medio millón de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Desde aquella publicación, Amaia Montero ha estado desaparecida de las redes sociales. Ya por entonces su hermana Idoia explicó que no estaba pasando por su mejor momento. Aun así, los fans de la que fuera vocalista de La oreja de Van Gogh siguen preocupados por ella.

Ahora, tras un mes de especulaciones, la familia de la artista ha dado nuevos detalles de su estado de salud. Ha sido en declaraciones a El Español, asegurando que "ya está un poco mejor". Sus familiares afirman que ya está trabajando en su próximo disco. "Está volcada en el curro, y en que todo salga bien. Es su mayor ilusión", ha explicado su entorno más cercano al citado medio.

Al parecer, Amaia Montero está refugiada en su Irún natal, tal y como avanza el programa de Telecinco Socialité. Allí se encuentra con su madre y sus hermanas, que son su mayor apoyo en este duro momento. El motor de su tristeza ha sido la muerte de su padre, que en 2009 puso patas arriba su vida y de la que todavía no se ha podido recuperar.

Montero no dará señales de vida a sus seguidores hasta que no se recupere del bache por el que está pasando. Prefiere mantenerse alejada de las redes sociales y el foco mediático, reconstruyendo su vida pieza a pieza. Si algo está claro es que su próximo trabajo musical está siendo su gran aliado, pues le está sirviendo para expresarse y sacar de dentro todo aquello que le amedrenta.