Desconcierto y felicidad al conocer el nombre del último expulsado de 'Supervivientes 2025'

La recta final de Supervivientes ha comenzado y quedan apenas dos semanas para que se celebre la gran final de este concurso de supervivencia. Ninguno de los concursantes quieren marcharse en este punto del reality, pero deben hacerlo según lo dicte la audiencia. Las nominaciones en estos días tienen un precio más alto que en otro momento porque supone quedarse con la miel en los labios. Durante la gala del jueves, presentada por Jorge Javier Vázquez despejaba la incógnita sobre el nuevo expulsado.

Montoya, Anita Williams, Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz y Damián Quintero llegaban a esta gala con opciones de irse. El primero en ser salvado por la audiencia fue el sevillano que no dudaba en agradecer a sus seguidores el apoyo recibido. "Gracias, me da mucha vida. No tengo más nada que agradeceros, he pedido muchas disculpas, pero sois vosotros los que me queréis. Gracias, de verdad". La siguiente en salvarse fue su pareja, Anita que fue la única que no se manchó de barro en la segunda ceremonia de salvación.

La noche prometía ser intensa y así fue, una vez en Palapa, Damián Quintero, Álvaro Muñoz Escassi y Pelayo Díaz se convertían en los concursantes con opciones a salir del concurso. Jorge Javier Vázquez reveló que el tercer superviviente en quedarse una semana más en Honduras era el karateka; por lo que el duelo final se disputaba entre Pelayo Díaz y Álvaro Muñoz Escassi.

El jinete sorprendió a la audiencia y a sus compañeros cuando momentos antes de conocer que se enfrentaba al diseñador hizo un alegato pidiendo la expulsión. "Creo que es más justo que se queden ellos dos, yo lo entendería. Como bien han dicho mis compañeros llevamos 13 semanas aquí. Estoy bien físicamente, pero tengo muchos dolores. Al final soy el más mayor y estaría bien que siguieran mis compañeros. Y es de verdad Jorge. Tengo muchas ganas de ver a mis hijos, mis amigos, Sheila...", exponía Escassi y sus compañeros pedían al público que no fueran tomadas en serio sus palabras.

Pelayo Díaz nuevo expulsado de 'Supervivientes 2025'

En el duelo final, la persona salvada fue Escassi y esto significaba que Pelayo Díaz se veía obligado a abandonar el concurso a solo dos semanas de la final. Un jarro de agua fría que el concursante encaraba con serenidad, aunque el resto de sus compañeros se han quedado asombrados ante la decisión de la audiencia. En Honduras el ambiente era más de estupefacción y contrastaba con el que se vivía en el plató porque hubo aplausos por parte del público, al conocer que el estilista sería el próximo en regresar a España.

"Estoy supercontento, he cumplido un sueño", revelaba Pelayo Díaz al conocer la noticia. La sorpresa ha sido mayúscula para Laura Madrueño que le ha dedicado unas bonitas palabras al gallego. "No esperaba que te fueras tú. No lo sé. Has disfrutado como hacía mucho que no veía a nadie. Lo has dado todo en los juegos, te he visto levantarte. Esa ilusión no la pierdas, gracias por compartirla con nosotros".

Pelayo Díaz ha aprovechado la oportunidad para despedirse de sus compañeros y también de todo el equipo de Supervivientes, especialmente de Laura Madrueño. "Eres increíble, siempre nos recibes con esa sonrisa, nos animas en las pruebas. Te teníamos como una más. Tu trabajo y el de todos los profesionales es super inspirador. Ha sido un placer". A continuación, Pelayo se despedía de sus compañeros. "Hoy en la playa me despedí antes de venir y me sentaba para saber lo que había aprendido. De mí mismo, de los demás, de cosas que nunca pensé hacer. Me voy con la cabeza bien alta. Lo voy a estar viviendo desde allí, así que dadlo todo y nos vemos enseguida. Mucha fuerza. Os quiero", concluía el diseñador.