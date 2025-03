El debate de 'La isla de las tentaciones' acaba con una sorprendente pedida de matrimonio

La octava edición de La isla de las tentaciones ha sido una de las que más éxito ha cosechado, las parejas y los tentadores han conseguido enganchar a la audiencia a pesar de que es un formato que ya tiene bastante experiencia a su espalda. "Este equipo que lleva muchas ediciones a sus espaldas os quiere transmitir que lo que ha pasado en la octava edición ha sido emocionante para todos", explicaba Sandra Barneda emocionada.

En el debate, se vuelven a juntas las parejas que han participado en el reality, pero con una diferencia de tres meses y los protagonistas en este segundo episodio fueron a Sthefany, Tadeo, Eros, Bayán, Alba, Álvaro, Joel, Andrea, Ana, Fran y los solteros de la isla. Tras hacer un repaso por la relación de Sthefany y Tadeo en la isla, en la que ambos cayeron en la tentación, y su posterior regreso a España ambos se encuentran muy felices juntos y están yendo a terapia de parejas para poder tener una relación mejor.

Cuando Sthefany ha visto entrar a Tadeo, se ha levantado del sofá donde ha estado sentada durante todo el programa y muy sorprendida se ha ido hacia él, lo ha besado y ha cogido el ramo de flores que este llevaba en la mano. Un gesto muy romántico por parte del sevillano que ha ablandado el corazón de su novia.

Este momento tan especial no se ha quedado en un simple detalle por parte de Tadeo, el joven ha pronunciado un emotivo discurso mirando a su novia a los ojos. "Tú ya sabes todo lo que significas para mí, la isla nos ha cambiado por completo. Somos un equipo, seguimos remando en la misma dirección. Quizás, por circunstancias de la vida, no he sido tu primer amor, pero sí me gustaría ser el último. Para mí lo eres todo. Eres mi familia, eres mi hogar".

Tadeo ha sido sincero con su paso por La isla de las tentaciones y ha seguido con su discurso: "fui a la isla buscando respuestas y es lo que más me ha alegrado de todo, porque me las dio todas y me ha demostrado que eres el amor de mi vida. Así que, si me permites…", en ese momento el plató se ha vuelto loco y han comenzado los gritos expectantes con lo que iba a decir el sevillano.

En ese instante, Tadeo se ha arrodillado y le ha propuesto matrimonio a Sthefany. "Me gustaría tener el privilegio de formar parte de tu vida para siempre. ¿Quieres casarte conmigo?", después de la petición, el de Utrera se ha levantado y ambos se han fundido en un apasionado beso y ha procedido a ponerle el anillo de pedida a la que es actualmente su prometida. Ella ha dicho que sí y ambos han celebrado esta nueva etapa de su vida.

La emoción del momento ha sido contagiosa y todos los colaboradores y presentes en el plató han querido acercarse a la pareja para poder felicitarles. Sandra Barneda se ha quedado asombrada con el desenlace final de esta pareja, que parecía estar abocada al fracaso tras caer ambos en la tentación en la isla.