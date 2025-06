El dardo envenenado que lanza Kiko Rivera a Isabel Pantoja y a su hermana en la comunión de su hija

Kiko Rivera e Irene Rosales han vivido uno de los días más especiales este 1 de junio, su hija mayor Ana, de nueve años, ha hecho la Primera Comunión. Un acontecimiento importante para la vida de la pequeña y de sus padres, ya que quieren criar a sus hijos en la fe cristiana, después de varios meses de preparativos, el pasado domingo se reunió gran parte de la familia para estar al lado de Ana en este día tan especial para ella. La relación de Kiko Rivera con su madre y su hermana no atraviesa su mejor momento y es que el clan Pantoja está distanciado desde hace varios años.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja llevan años sin dirigirse la palabra y esto ha repercutido de manera significativa en la vida de los hijos del DJ que no ven a su abuela desde hace mucho tiempo. La ausencia de la tonadillera en la vida de Kiko ha provocado que la cantante se distancie también de sus nietos y no esté en los momentos más especiales de la infancia de estos niños, como por ejemplo, su Primera Comunión. Isa Pantoja, hermana de Kiko, tampoco ha acudido a la comunión de su sobrina, la joven está en la recta final de su segundo embarazo y no parece tener intención de resolver los problemas con su hermano.

Irene Rosales y Kiko Rivera compartieron varios momentos de este día tan especial en sus redes sociales y el DJ no quiso perder la oportunidad de mandarle un mensaje a la parte de su familia que no había aparecido en la comunión de la pequeña. Fueron varias las ausencias vividas por parte de Kiko Rivera, su madre, Isabel Pantoja, su hermana Isa Pantoja y sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera. La que sí estuvo presente fue su prima Anabel Pantoja, que quiso acompañar a su primo en este día tan especial y acudió con su madre Merchi y su hija Alma.

El hijo de Isabel Pantoja dejó un mensaje muy claro y contundente en su cuenta de Instagram que iba dirigido a todas las personas ausentes en ese día tan especial para su hija. "Para mi princesa, en el día de tu Comunión", comienza este post que acompaña a la imagen de Kiko e Irene junto a sus dos hijas alrededor de una tarta con el nombre de Ana. "Hoy ha sido un día inolvidable, un día lleno de luz, emoción y alegría. Hoy has dado un paso muy importante en tu camino: tu Primera Comunión. Un paso que marca tu crecimiento, no solo como niña, sino como una personita con valores, con fe y con un corazón hermoso", continuaba el DJ en la publicación.

"Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias… quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar. Lo que de verdad importa es lo que sí estuvo: Tu sonrisa. Tu ilusión. Tu mirada limpia al recibir por primera vez a Jesús. Y sobre todo, todos nosotros… los que te queremos con el alma".

"Porque para mí, para tu papá, siempre serás mi princesa. Desde el primer instante en que te tuve en mis brazos, supe que cuidar de ti sería mi mayor propósito, y estar a tu lado en días como hoy, mi mayor orgullo", afirma Kiko Rivera. "Hemos estado contigo los que de verdad sabemos lo especial que eres. Te acompañamos con amor, con alegría y con lágrimas de emoción en los ojos, porque tu felicidad es también la nuestra".

"A veces, hija, la vida nos enseña que no todos estarán cuando más los necesitamos… pero también nos enseña algo aún más valioso: quiénes sí están. Y esos, los que hoy te abrazamos, te miramos con ternura y celebramos contigo, son los que debes guardar siempre en tu corazón", lanzado un dardo envenenado a su familia que no ha estado presente. "Hoy brillaste más que nunca. Radiante, dulce, y llena de esa luz que te hace única. Has dado un paso precioso en tu camino de fe, rodeada de amor verdadero y sincero".

Kiko Rivera concluía de esta manera el mensaje a su hija en redes. "Sigue caminando con la cabeza alta, con la ternura que te hace especial y con la fuerza que llevas dentro. Porque tu papá —yo— siempre estaré contigo. En cada paso, en cada caída, en cada alegría… siempre. Te amo con todo lo que soy. Y nada me hace más feliz que verte crecer así: llena de luz, de fe, y de amor. Feliz Primera Comunión, mi princesa. Con todo mi amor, Tu papá".