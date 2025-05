Este es el impresionante cambio físico de Kiko Rivera tras meses de entreno

Kiko Rivera ha decidido cambiar su vida por completo, el hijo de Isabel Pantoja, quiere adoptar hábitos saludables y ha decidido hacer un gran cambio en su vida y eso ha empezado tanto por la alimentación como por dejar el tabaco. El DJ ha confesado en múltiples ocasiones que en el pasado había consumido diferentes tipos de drogas, pero cuando conoció a su mujer, Irene Rosales, quiso abandonar esa vida por completo. Desde entonces, el sevillano no ha hecho más que mejorar en todos los aspectos de su vida.

En el perfil de Instagram de Kiko Rivera se pueden ver diferentes vídeos en el que aparece entrenando y jugando al fútbol, una pasión que tiene desde pequeño y que hacía años que no practicaba debido a su condición física previa. Con trabajo duro y constancia, parece que el DJ está consiguiendo el objetivo que se había marcado: estar en forma para representar a España en el Mundial de Selecciones de Creadores de Contenido que tendrá lugar en septiembre de 2025.

"Me está costando... no voy a mentir" comienza diciendo en su vídeo más reciente en el que habla de su proceso de cambio. "La disciplina del entreno, la dieta y dejar el tabaco no son caminos fáciles. Pero paso a paso, caída tras caída, ya empiezo a notar la mejoría", afirma el marido de Irene Rosales. El DJ es consciente que para llegar al punto físico óptimo en el que quiere encontrarse aún le queda camino por recorrer, pero no se amedrenta ante la idea de seguir adelante con este proceso de mejora. "¿Queda mucho? Sí. ¿Vale la pena? También. Porque cuando empiezas a verte mejor, sentirte más fuerte y respirar más libre… todo cambia", confiesa Kiko Rivera y revela cómo se encuentra en estos momentos.

"Estoy lejos de la meta, pero orgulloso del camino. Y al final, una imagen vale más que mil palabras. Así que aquí estoy, pa ustedes. Vamos a seguir, que lo bueno apenas comienza", relata muy motivado y en el vídeo se aprecia una imagen de él casi desnudo en el que se puede ver cómo ha mejorado su condición física en este tiempo. Muchos de sus seguidores no han dudado en dejarle comentarios felicitándole por el gran progreso que ha hecho y lo que ha conseguido en estos meses.

Uno de los retos que más le está costando al hijo de Isabel Pantoja es dejar el tabaco. Este vicio tan inherente a él está siendo complicado, pero aun así lleva 10 días sin tocar un cigarrillo; no obstante para poder sobrellevar este cambio tan grande el DJ ha dejado una confesión y ha añadido que está necesitando una "pequeña ayuda". "Sigo sin fumar, pero he necesitado una pequeña ayuda. Sé que no es bueno tampoco, pero de momento lo utilizo en los momentos más delicados, Con el tiempo lo eliminaré también. Paso a paso", se explicaba Kiko Rivera en uno de sus vídeos en Instagram.