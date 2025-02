¿Cuándo empieza 'Supervivientes 2025'?: fecha estreno oficial

La cuenta atrás para Supervivientes 2025 ya ha comenzado y es que quedan poco días para que este reality de Telecinco se emita en televisión, los famosos viajarán hasta Honduras para vivir una experiencia extrema en la que tendrán que poner todo su empeño físico y mental para poder superar las pruebas y los juegos que se harán a lo largo de las semanas. Las condiciones en las que viven los concursantes podrán en jaque todas sus estrategias y solo aquel que resista más tiempo y que tenga el favor de la audiencia será el que se alce con el título de vencedor.

La pregunta que todos los amantes de este formato se hacen es: ¿cuándo se estrena Supervivientes 2025? la respuesta es: el jueves 6 de marzo a las 22:00. En esta nueva edición del concurso serán los encargados de presentar las galas de los jueves Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño.

Aunque esta no será la única cita semanal que habrá del reality, los espectadores podrán disfrutar los domingo a las 22:00 de Supervivientes. Conexión Hondura, a partir del 9 de marzo con Sandra Barneda y Supervivientes. Tierra de Nadie ocupará el prime time de los martes, 22:00h, a partir del 11 de marzo con Carlos Sobera. En todas las conexiones participará Laura Madrueño que estará en Honduras junto a los participantes.

¿Quiénes son los concursantes de esta edición de 'Supervivientes 2025'?

El primer concursante confirmado ha sido Pelayo Díaz. El creador de contenidos ha compartido su vídeo de presentación y ha hecho varias afirmaciones. "Siempre me han gustado los retos, superarme a mí mismo, ponerme a prueba… Pero es que esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida. Me da pánico pensar en los mosquitos, el hambre, el frío, la humedad, tener que pescar para sobrevivir… Voy con muchísimas ganas de superarme a mí mismo y superar todos los retos. Desde ya espero tener vuestro apoyo porque lo voy a necesitar. ¡Nos vemos muy pronto en la isla!", comenta el diseñador de moda.

Makoke estará este año por primera vez en Honduras. "¡Tengo muchas ganas! Después de muchísimos años que se rumoreaba que iba, casi todos los años estando en todas las quinielas, este año sí seré concursante de 'Supervivientes 2025'", confirmaba muy emocionada la ex mujer de Kiko Matamoros.

El tercer confirmado para esta edición de Supervivientes ha sido el jinete Álvaro Muñoz Escassi. "Soy Álvaro Escassi, jinete y empresario, nuevo concursante de ‘Supervivientes 2025’. Ya participé hace 16 años, tuve que abandonar por culpa de una lesión, pero vuelvo con muchas ganas. Un poquito más mayor, pero con muchísimas ganas. Nos vemos en Honduras", ha confirmado el sevillano.