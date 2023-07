Belén Esteban vuelve a las tardes de Telecinco: así será su regreso

Pese al final de Sálvame, Telecinco no puede evitar el recuerdo de los espectadores acerca de uno de los programas más longevos de la cadena. El intento de cambiar radicalmente el rumbo de Mediaset, estrenando Así es la vida en verano para que la audiencia se olvide de Sálvame ante la llegada de Ana Rosa en septiembre, no está dando los frutos esperados, cosechando pobres datos de audiencia. Es por ello que, ante el desastre, el equipo de Así es la vida ha tomado una drástica decisión.

Este lunes el programa presentado por Sandra Barneda dedicaba gran parte de su emisión a hablar de uno de los rostros más famosos de Sálvame. Así es la vida comentó la supuesta crisis de Belén Esteban con su marido Miguel. Pese a ser un personaje prácticamente vetado en Telecinco, el programa producido por Cuarzo ha querido agarrarse a Belén Esteban para intentar reflotar sus audiencias.

Suso Álvarez, presente en plató, ha asegurado que "me ha confirmado rotundamente que no hay crisis entre ella y Miguel, me ha sabido mal verla triste porque su madre Carmen nos ve y puede llegar a pensar que es cierto, me gustaría decirle que esté tranquila". El colaborador ha añadido que "le conozco, a él y a su grupo y es supersano, están todos casados y ninguno va de ese estilo".

Igualmente, el resto de colaboradores se han encargado de esparcir la duda acerca del bienestar de la relación entre el conductor de ambulancias y la princesa del pueblo. Sin duda, el regreso de Belén Esteban ha generado un gran impacto en la conversación social del programa. Los espectadores se han sorprendido de haber vuelto a ver a Belén Esteban en la pequeña pantalla tan pronto, tras menos de tres semanas del final de Sálvame.

La colaboradora que ha sido más dura con Belén ha sido Ángela Portero. La periodista ha continuado alimentando la posible crisis matrimonial, explicando que "hay una serie de cosas que le llaman la atención". Concretamente, a Portero le extraña que Belén Esteban haya viajado a Canarias el día del cumpleaños de Miguel y no lo haya felicitado públicamente, como era habitual. "A mí sí que hay cosas que me extrañan y también sé que hay agencias detrás de ese tema desde hace tiempo", ha espetado la colaboradora.