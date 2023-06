Belén Esteban se derrumba en 'Sálvame' y lanza este contundente alegato

Belén Esteban se ha derrumbado ante el inminente final de Sálvame. La popular colaboradora no ha podido contener sus emociones y confesó su tristeza ante la despedida del exitoso programa de televisión. Durante una conversación con Adela González, Belén abrió su corazón y reveló el profundo impacto que ha tenido en ella el cierre del programa al que ha dedicado gran parte de su vida.

"He tenido un momento de bajón y pensaba que me preguntabas por eso", le comentó Belén a Adela, quien se mostraba preocupada por el estado anímico de la colaboradora. "Yo me emociono mucho con las cosas, y cuando paso y veo ahí que pone 15, pues me emociono. Pero no lloro de tristeza ni de pena, pero os voy a echar mucho de menos", detalló la de Paracuellos visiblemente emocionada.

Belén expresó su nostalgia por todos los aspectos del programa que se ha convertido en una parte fundamental de su vida. "Voy a echar de menos todo: a mis compañeros, al público, a mis jefes, a mi equipo... Pero no lo digo en tono de tristeza o de pena. Llevamos aquí 14 años, hemos discutido, nos hemos matado, luego nos hemos querido con locura. Yo con Alberto, con David, con producción, con los guionistas... ¡Déjame que acabe!", exclamó conmocionada.

Con voz entrecortada, Belén Esteban dejó claro que los últimos días de Sálvame están siendo especialmente difíciles para ella. Sin embargo, también mencionó el amor y el apoyo que ha recibido de los espectadores durante su reciente visita a Sevilla. "Este fin de semana estuve en Sevilla y no sabéis la gente. Igual que muchos nos ponen verdes, la gente tiene cariño hacia mí, hacia mis compañeros y hacia el programa que hemos hecho", afirmó.

A pesar de la tristeza que embarga a Belén y a todos los que forman parte de Sálvame en estos momentos, la colaboradora reconoció que los quince días que quedan para el final del programa serán una oportunidad para despedirse de la audiencia de la mejor manera posible. Sin duda, el adiós a Sálvame marcará el fin de una era en la televisión española y dejará un vacío en los corazones de los espectadores que han seguido el programa durante tantos años.

Belén Esteban se ha convertido en una figura emblemática de la televisión y su emotivo testimonio deja claro que el legado de Sálvame no se limita a los conflictos y las polémicas, sino que también ha dejado una profunda huella emocional en todos los que formaron parte de él.