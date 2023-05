La monumental cagada de Jesulín de Ubrique en su entrevista con Bertín Osborne

Jesulín de Ubrique ha reaparecido en Telecinco. El torero continúa sumando intervenciones televisivas a sus espaldas. Tras su retorno a la pequeña pantalla con El Desafío (Antena 3), el diestro también se ha dejado ver por El Camino a Casa (laSexta), también de la productora de Motos. Ahora, salta de cadena y se pasea por la casa de Bertín (Mi casa es la tuya, Telecinco), en una entrevista que ha dejado muchos titulares.

Lo que nadie se esperaba (o, para qué engañarnos, nos esperábamos todos), es que Jesulín la cagara con sus declaraciones durante la conversación con Bertín Osborne. El torero, marido de María José Campanario, ha metido la pata cuando ha comenzado a hablar de lo que hace en su tiempo libre.

“Soy una persona muy organizada. Tengo tiempo para todo: para ir al cine, a la playa, para hacer la siesta…”, ha espetado el torero ante la atenta mirada de Bertín Osborne. Una afirmación con la que se jacta de ser un hombre bastante desocupado y que dista con la versión dada hasta ahora de la vida del torero, pues, si tiene tanto tiempo libre, ¿por qué no se ha preocupado nunca de su hija Andrea?

Desde su nacimiento, Belén Esteban ha dejado claro en los platós que Jesulín no ha ejercido las funciones de padre con Andrea Janeiro. Unas afirmaciones que no han tenido continuidad debido a que Andrea solicitó a su madre que se mantuviera al margen para poder ser una persona anónima. Pese a ello, Belén siempre ha dejado claro que Jesulín es un padre dejado y que nunca se preocupa por cómo está su hija. De hecho, aseguró que en estos momentos el torero no tiene ni idea de dónde vive Andrea.

Pese a ello, Jesulín se considera un gran padre. “Soy un fuera de serie, está feo que yo lo diga, pero soy un máquina”, ha espetado ante Bertín con relación a su faceta de progenitor. Unas palabras que seguro que han dolido a Belén Esteban, que en más de una ocasión ha mostrado sus lágrimas en público por el nulo trato de Jesulín con su hija en común.