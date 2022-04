La impactante imagen de Belén Esteban: en ambulancia y tapada

No están siendo días fáciles para Belén Esteban. Tras su terrible caída en directo en Sálvame, por la que sufrió una rotura de tibia y peroné este pasado jueves, la colaboradora ha ingresado a primera hora en un hospital madrileño completamente oculta bajo una sábana, protagonizando una entrada de lo más surrealista y tétrica.

Otro de los protagonistas ha sido Miguel. Visiblemente preocupado, el marido de Belén Esteban pedía respeto y calma a los medios de comunicación congregados a las puertas del hospital. De hecho, los medios allí presentes han podido escuchar a la colaboradora de Sálvame lamentándose por el dolor que sufría mientras sujetaba con firmeza la manta para no ser vista.

Una misma operación que ya vimos el martes cuando Belén, arropada por el que se ha convertido en su gran apoyo en estos durísimos momentos, Miguel Marcos, acudía a la revisión médica en la que descubría que tendría que ser operada.

Así fue la estrepitosa caída de Belén Esteban

Pasaban pocos minutos de las cinco de la tarde del pasado jueves cuando Belén Esteban y Lydia Lozano se disponían a efectuar un juego de habilidad física, rememorando a los que se realizan en los Cayos Cochinos de Honduras para Supervivientes. Si bien el juego parecía sencillo, pues simplemente debían agarrarse a una barra, Belén Esteban sufrió una aparatosa caída que ha acabado con la intervención quirúrgica de la colaboradora.

La Princesa del pueblo espetó muy segura "me he roto el tobillo", tras acabar en el suelo, rodeada por sus compañeros. “Me he roto el hueso, lo he notado”, añadió, a la espera de recibir la ayuda del equipo médico de Mediaset. Mientras los tertulianos de Sálvame intentaban relajar a la de Paracuellos, Belén Esteban se ha retorcido de dolor, asegurando estar realmente preocupada por su pierna.