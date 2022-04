Belén Esteban habla sobre el posible nuevo novio de Anabel Pantoja

Belén Esteban arrasa en su etapa como empresaria. La colaboradora de Sálvame triunfa con sus nuevos productos gastronómicos, vendiendo su línea de gazpachos, cremas y salmorejos por toda España y más allá de nuestras fronteras. El popular rostro televisivo ha presentado sus nuevos productos, donde además de hablar de su gazpacho ha repasado de la actualidad de la prensa rosa.

La princesa del pueblo ha dado nuevos detalles de la situación sentimental de Anabel Pantoja, con la que comparte una bonita amistad. Belén Esteban ha asegurado que Anabel Pantoja y Omar Sánchez no se han dado una segunda oportunidad. Si bien es cierto que la sobrina de Isabel Pantoja se encuentra en Gran Canaria con su ex marido, todo apunta a que este reencuentro ha sucedido para aprender trucos básicos de supervivencia. Y es que Anabel Pantoja se marcha a Honduras como concursante de Supervivientes, justo un año después de que lo hiciera su actual ex pareja.

Otro de los rumores que ha querido desmentir Belén Esteban ha sido la supuesta relación que estarían manteniendo Anabel Pantoja e Isaac Torres, participante de La isla de las tentaciones. "Eso es mentira", ha asegurado Belén, añadiendo que no había escuchado hablar sobre este rumor sentimental. "Yo lo sé todo sobre ella y no es verdad", ha culminado. De ser cierto el vínculo entre Lobo y Pantoja, no sería de extrañar que Isaac le hiciera una visita en los Cayos Cochinos. Recordemos que el concursante de La isla de las tentaciones acaba de anunciar que será padre de un hijo con su ex pareja, Lucía Sánchez.

En otro orden de cosas, Belén Esteban ha aprovechado la presencia de los medios de comunicación para defender el anonimato de su familia. "Mi familia es anónima y no es verdad que les hayan llamado de Supervivientes", ha espetado la colaboradora. "Yo no puedo fomentar una cosa que no ha sucedido y más si es con gente anónima que nunca se ha sentado en nada, me parece muy injusto", ha culminado.