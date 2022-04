Anabel Pantoja habla sobre su supuesta reconciliación con Omar Sánchez

Anabel pantoja lleva unos días en Sevilla, alejada del foco mediático y centrada en la salud de sus padres. La que podría ser una de las concursantes de la vigente edición de Supervivientes tiene varios frentes abiertos, uno de los más sonados su relación con Omar Sánchez tras la ruptura. La sobrina de Isabel Pantoja no ha querido dar detalles sobre el estado en el que se encuentra su relación con su ex marido, al que la audiencia pudo conocer en la pasada edición del reality de aventuras de Telecinco.

Anabel ha dejado en el aire qué hay de cierto en que está volviendo a quedar asiduamente con el canario, cuando se cumplen tres meses de su ruptura. "No voy a hablar de estos temas", contestaba ante los micrófonos de la prensa. La influencer andaluza no está pasando por su mejor etapa, de hecho, el pasado domingo publicó arrebatada un texto en sus redes sociales que borró a los pocos minutos, arrepentida. En la publicación decía que "debería darles bochorno hacer lo que hacen", presumiblemente haciendo referencia a su ex pareja y su amiga Alexia Rivas.

La sobrina de la tonadillera ha asegurado que esas publicaciones "son neuras que me dan a mí porque tengo la cabeza en Pamplona y bueno, son rachas que estoy pasando y me desahogo a través de mi Instagram". En cuanto a quién iban dirigidas esas palabras, Anabel asegura que "no va en dirección ni de Omar ni de Alexia, para nada, vais muy perdidos".

El estado de salud de los padres de Anabel Pantoja, en el punto de mira

Anabel Pantoja ha querido mostrarse mucho más tranquila tras el alta hospitalaria de su madre. La progenitora de la colaboradora de Sálvame se sometió a una intervención para ponerse una prótesis en la rodilla. Por su parte, Bernardo Pantoja, su padre, se mantiene ingresado en el hospital. Pese a ello, Anbel se toma con filosofía la situación y se prepara para volver a Madrid pra retomar sus compromisos profesionales, entre los que podría estar saltar del helicóptero en los Cayos Cochinos.