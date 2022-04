Isaac se sincera tras el embarazo de Lucía: "no era el momento"

Embarazo a la vista en La Isla de las Tentaciones. Tras el anuncio de Lucía Sánchez, explicando que espera un bebé de Isaac, su compañero de edición y ex pareja reincidente, las redes han estallado. Si bien las reacciones son muchas y muy diferentes, la más esperada ha sido la del otro implicado en este embarazo mediático. Todo el mundo quería saber cómo estaba Isaac Torres, conocido como Lobo, que no ha hecho esperar sus declaraciones, sincerándose a través de su perfil de Instagram.

Isaac ha publicado varias stories en su cuenta de Instagram, reconociendo que es el padre de la criatura. “Bueno chicos, ya os habéis enterado de la noticia. Yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas, creo. Siempre lo he dicho”, explicó, asegurando que respeta la decisión de su ex pareja (como no podía ser de otra manera) de mantener en pie el embarazo.

“No he dicho nada antes porque había decidido respetarla. Yo creo que era algo que teníamos que contar los dos. Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer yo cargo de eso”, añadió con retintín. “Ahora ya lo sabéis, esperamos que todo vaya bien, que todo vaya para adelante y que se cuide mucho ella, que esté bien”, culminó, sin añadir más leña al fuego.

El lunes se darán más detalles en Baila Conmigo

La audiencia deberá esperar hasta el lunes para saber más detalles de uno de los embarazos más mediáticos de los últimos años dentro del universo Mediaset. Si algo destaca es el buen rollo que mostró Isaac Torres con el equipo de Baila Conmigo, enviándole un vídeo de felicitación a Lucía Sánchez por fichar como concursante del programa. Tocará esperar para saber si el catalán visitará la mansión del dating show de Cuatro o será Lucía en solitario la que explique el transcurso de las últimas semanas de su vida, bombo incluído.