T5 pierde a Belén Esteban: Una fractura que pasará factura

Pasaban pocos minutos de las cuatro de la tarde cuando Belén Esteban y Lydia Lozano se disponían a efectuar un juego de habilidad física, rememorando a los que se realizan en los Cayos Cochinos de Honduras para Supervivientes. Si bien el juego parecía sencillo, pues simplemente debían agarrarse a una barra, Belén Esteban sufrió una aparatosa caída que ha acabado con un resultado grave tanto para ella como para el futuro de la Telecinco. Belén Esteban se ha roto la tibia y el peroné, pero el daño de la caída puede ir más allá. Mucho más allá.

La Princesa del pueblo espetó muy segura "me he roto el tobillo", tras acabar en el suelo, rodeada por sus compañeros. “Me he roto el hueso, lo he notado”, añadió, a la espera de recibir la ayuda del equipo médico de Mientras los tertulianos de Sálvame intentaban relajar a la de Paracuellos, Belén Esteban se ha retorcido de dolor, asegurando estar realmente preocupada por su pierna.

Imágenes de Belén Esteban después de su caída y su salida del plató en silla de ruedas durante la publicidad 😢💔 #YoVeoSálvame pic.twitter.com/pSlbloftrb — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 25, 2022

Tras volver de publicidad y con Belén Esteban ya atendida en un hospital, Escaleto, uno de los redactores de Sálvame, ha conectado en directo con el plató para anunciar el parte de lesiones. "Belén Esteban se ha roto la tibia y el peroné", anunció el trabajador del programa, causando gran asombro en los rostros de Jorge Javier Vázquez y compañía. "Deberá estar inmovilizada durante las próximas seis u ocho semanas", ha añadido el redactor, convirtiendo el juego de Supervivientes en un arma de doble filo hacia el programa.

😱 Belén Esteban se ha roto LA TIBIA y EL PERONÉ y aunque de momento no tiene que ser operada, va a estar 6 o 8 semanas de inmovilización. 😢 Ánimo @BelenEstebanM ❤️#YoVeoSálvame pic.twitter.com/n7tfQxPjrB — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 25, 2022

Recordemos que Sálvame no está pasando por su mejor momento en lo que a las audiencias se refiere. Es por ello que perder a un activo tan importante para la cadena como lo es Belén Esteban durante más de un mes puede hacer que baje aún más el número de adeptos del programa producido por La Fábrica de la Tele. Así pues, a las puertas de lo que podría ser un mes decisivo en la lucha por el liderazgo mensual, Telecinco pierde a uno de sus rostros estrellas. Veremos si esta factura no les acaba pasando factura.