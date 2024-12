Bárbara Rey agradece contar su "verdad" en una entrevista en televisión

Bárbara Rey fue la absoluta protagonista del lunes 9 de diciembre y es que quiso contar su "verdad" en ¡De Viernes! Desde hace un tiempo, la madre de Sofía Cristo, tenía pendiente aclarar algunos temas que son bastante polémicos relacionados con Juan Carlos I, rey emérito. A las pocas horas de haberse emitido el testimonio de Bárbara Rey ha sido la propia Bárbara quien ha querido dar su versión de cómo ha vivido ella estos momentos y lo ha hecho a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Ayer fue una noche complicada, sí, lo fue. Pero más allá de eso, la parte bonita, buena, positiva y liberadora, es que por fin he podido expresar como me siento y me he sentido como mujer durante tantos años. ¡Me creerán, no me creerán, qué más da! Sólo sé que estoy agradecida por todos los mensajes de apoyo y las personas que sé que me quieren y también me apoyan. En la vida todos cometemos errores y nadie es perfecto, pero para juzgar a las personas hay que realmente saber la raíz de las razones de ciertas decisiones vitales. Vienen semanas difíciles, pero rodeada de las personas que me aman de verdad y que saben la verdad ❤️🌹 Gracias a todos por darme la oportunidad de contar la verdad", explicaba la artista en su Instagram.

Las reacciones no tardaron en llegar y es que la publicación de Bárbara Rey se llenó de comentarios, en su mayoría positivos, en los que los usuarios agradecen que haya sido tan sincera, premian su valentía y le dan ánimos para afrontar las semanas que quedan, ya que habrá quienes pongan en duda su testimonio.

Algunos de los mensajes de ánimo y apoyo son de parte de su gente más cercana como su hija Sofía Cristo, con la cual mantiene una gran relación y están muy unidas. La menor de sus hijos le respondió al post con un mensaje corto pero contundente: "Te amo. Muy orgullosa de ti". Makoke también ha querido mostrarle su apoyo y Pipi Estrada no ha querido quedarse atrás y ha dejado unas sentidas palabras "Dios siempre está con los valientes lo importante es tu conciencia y no lo que digan. Los que te quieren, te van a querer siempre y los que no te quieren, no te van a querer nunca".

La entrevista permitió que Rey se explicara acerca de cómo era su relación con el rey emérito, pero lo cierto es que la cadena no ha emitido todo el material que se ha grabado por temor a enfrentarse a una posible demanda. Según cuenta la revista Semana, el padre de Felipe VI, podría haber mandado a analizar la entrevista concedida por la vedette para ver si el contenido de la misma cruzaba alguna línea roja y en ese caso se pudiesen tomar acciones legales al respecto.