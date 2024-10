Bárbara Rey carga contra su hijo Ángel Cristo Jr.: “Nunca me ha querido”

Bárbara Rey, la mítica vedette española, ha hecho una dura confesión en la revista SEMANA. La madre de Sofía y Ángel Cristo ha declarado que siente que su hijo, Ángel Cristo Jr., la ha traicionado al filtrar imágenes íntimas junto al Rey Juan Carlos, tomadas en 1994. Estas fotos, que han dado mucho de que hablar en la prensa rosa en las últimas semanas, muestran a la vedette y al emérito en una actitud cercana y afectuosa, lo que ha generado un gran revuelo en la opinión pública.

Bárbara, dolida y visiblemente afectada, asegura que este escándalo ha destrozado su vida: “Mi hijo no me ha querido nunca”, afirmó en la entrevista. Estas palabras reflejan el punto tan duro en el que se encuentra la relación que tiene con su hijo. La ruptura entre madre e hijo parece ser definitiva y, según Bárbara, no hay posibilidad de reconciliación. Ante tal traición, la vedette ha decidido dar un paso firme y ha iniciado acciones legales contra Ángel Cristo Jr.

Por su parte, Sofía Cristo, la hija de la vedette, se ha posicionado de manera tajante contra su hermano. En una reciente intervención, Sofía no ocultó su rabia: “Ojalá mi hermano se pudra en la puta cárcel”, comentó duramente, dejando claro que su relación con él es irreparable. Sofía se ha convertido en el mayor apoyo de su madre durante este difícil momento, sosteniéndola emocionalmente ante lo que considera el mayor golpe de su vida.

Sofía Cristo, Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey. (Gtres) / Gtres

En cuanto a la parte legal, Bárbara Rey ha dejado claro que llevará este asunto hasta las últimas consecuencias. “Voy a ampararme totalmente en la Justicia”, afirmó en la entrevista, refiriéndose a la demanda interpuesta contra su hijo por el presunto robo de las fotos durante una mudanza. Según expertos, si se demuestra el delito, Ángel Cristo Jr. podría enfrentarse a graves consecuencias legales.

Mientras tanto, el Rey Juan Carlos ha optado por el silencio, sin emitir declaración alguna sobre las imágenes filtradas. Su única preocupación parece estar centrada en sus recientes viajes, como el que hizo a Sanxenxo, donde se refugió con amigos cercanos.