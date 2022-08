Así es el chalé que se ha comprado María Patiño: más de medio millón de euros

María Patiño se ha comprado un nuevo chalé en Fuerteventura. "Desde que perdí a mis padres, tomé la decisión de vivir el presente y no planificar el futuro. Llegaste tú, Fuerteventura y me enamoraste. Somos muy parecidas, salvajes, solitarias y universales. Ya me perteneces de por vida", ha escrito la presentadora de Socialité en su perfil de Instagram.

La periodista siempre ha presumido que prefiere vivir de alquiler. Un ejemplo de ello es que en la actualidad vive en un ático en la capital española, pagando 2.500 euros al mes. Pese a difundir esta filosofía anti-propiedades, Patiño se ha agenciado un chalé en las islas Canarias, concretamente en Fuerteventura. 650.000 euros ha costado el capricho de la presentadora, tal y como ha señalado la revista Semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508)

María Patiño es una enamorada de la flora canaria, es por ello que acude a las islas junto a su marido, Ricardo Rodríguez, cada verano. Sin duda, la compra de esta nueva propiedad es un logro para la pareja, que cuenta ahora con 229 metros cuadrados de nidito de amor. La casa está cerca de la playa y cuenta con dos plantas, tres dormitorios, dos baños y una gran terraza. Pese a no tener piscina, la casa es de lo más confortable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508)

En cuanto a la disposición de la casa, en la planta baja Patiño cuenta con un amplio salón, una cocina, dos cuartos y un baño. En la planta superior hay un porche acristalado, una terraza y, sobre todo, unas vistas increíbles a la flora natural canaria. Si observamos las redes sociales de María Patiño, podemos observar múltiples instantáneas en el casco antiguo de Corralejo y de las playas de Fuerteventura.

Además del chalé, María Patiño ha mostrado como disfruta de un yate, siempre rodeada de amigos e isleños. Por otro lado, en la playa más cercana a su nuevo inmueble, Patiño disfruta del surf, una de sus mayores aficiones en el mundo del deporte.