María Patiño hace una sorprendente confesión sobre Anabel Pantoja: "No interesa su vida"

Las tardes de Sálvame dan para mucho. Entre famoso y famoso, los colaboradores del programa de Telecinco se dejan llevar, explicando complicidades y secretos desconocidos para el público. Esta vez, María Patiño ha sido la encargada de desvelar nuevos detalles de la vida de una de sus compañeras: Anabel Pantoja.

Anabel se encuentra junto a Yulen Pereira en El Cairo pasando unos espléndidos días de vacaciones tras el trote de su paso por Supervivientes. De hecho, Sálvame ha pedido a los españoles que se encuentran en Egipto que si ven a la pareja no duden en fotografiarle y explicar cómo ven a la pareja.

Sin duda, Anabel Pantoja se ha convertido en uno de los personajes clave de la prensa del corazón. La sobrina de Isabel Pantoja es una de las colaboradoras puntales de Sálvame, levantando las audiencias del programa con sus polémicas y experiencias vitales. Si bien ahora su vida interesa mucho, no siempre ha sido así.

María Patiño revelaba en Sálvame que justo antes de la pandemia, Anabel Pantoja le fue muy triste a hacerle una confesión. "Maria, ninguna revista me quiere", expresó la influencer a Patiño, asegurando que ninguna revista quería comprar la exclusiva de su boda por la iglesia. "Me han dicho que no interesa mi vida", espetó por entonces Anabel, resignada por ver que no conseguía sacar rédito económico de su enlace con Omar Sánchez.

Patiño, que tiene una gran estima a Pantoja, le recomendó a la sobrina de la tonadillera invitar a su boda a la propia Isabel Pantoja. Si la cantante acudía a la iglesia, todas las revistas estarían interesadas en la exclusiva nupcial. Pese a ello, tras tener que cancelar la boda a causa de la pandemia, el valor de Anabel Pantoja ha aumentado con creces, llegando a dar su enlace, meses después, en directo a través de Sálvame y la revista ¡Hola!.