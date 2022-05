¿Han hecho trampas con el fuego en Supervivientes?

El progreso de la humanidad viene marcado por el descubrimiento del fuego. Es uno de los bienes más preciados de cualquier aventurero, también de los concursantes de Supervivientes. Tras dos semanas de convivencia, los concursantes han conseguido hacer fuego, pero no de la manera más transparente posible. La organización del reality de supervivencia duda de los concursantes, concretamente de Anuar Beno, al que han acusado de hacer trampas a la hora de encender la hoguera de su equipo.

Tras horas intentando hacer fuego sin éxito, Anuar Beno consiguió en a penas tres minutos encender una gran llama. Este hecho sorprendió a sus compañeros, que dudaron desde el primer momento de la manera en la que se consiguió prender la hoguera. Casualmente, minutos antes de conseguir encender la llama, la organización encendió un anti-mosquitos para aliviar al equipo de los fatales. Así pues, la organización piensa que se ha podido utilizar el insecticida para encender el fuego.

Carlos Sobera ha pedido a Kiko Matamoros que, como “hombre de ley” que es, contase la verdad. “Un indicio es un indicio y una prueba es una prueba. Yo no veo pruebas por ningún lado”, ha asegurado el colaborador de Sálvame, no entrando en el juego del presentador. “¿Es posible que lloraras por hambre para despistar a los compañeros y que no grabaran los movimientos de Anuar?”, ha continuado Sobera preguntándole a Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera se ha reído de manera incrédula ante tal sugerencia. “No estaba prestando ni atención de que Anuar estaba allí. Estaba llorando de dolor y frustración, Carlos”.

Lara Álvarez ha preguntado al equipo de los royales si se creían la versión de Anuar. Alejandro Nieto, Ainhoa Cantalapiedra, Mariana Fernández, Desireé Fernández y Charo Vega han afirmado no creerse a su compañero. Por otro lado, Nacho Palau e Ignacio de Borbón han sido los únicos que se han creído a Beno, además de Marta Peñate, que ha optado por el beneficio de la duda pese a mostrarse bastante incrédula.

“Nos surgen varias dudas, pero el Pirata Morgan os va a dar la posibilidad de que demostréis en 24 horas que sois capaces de hacer ese fuego de manera legal”, ha explicado Lara Álvarez. “Si hay que hacerlo, se hace otra vez, pero me jode que no me creáis”, ha respondido Anuar Beno, mostrándose un poco afectado. De hecho, el hermano de Asraf ha roto a llorar al recordar a su familia, pues estas acusaciones llegan en el día en que los musulmanes acaban el Ramadán.