Anita completamente devastada tras la fuerte discusión con Montoya abandona el 'Oráculo de Poseidón'

Supervivientes está siendo todo un reto para Anita y Montoya, la expareja se ha enfrentado a muchas situaciones en la que la tensión entre ellos ha saltado por los aires, pero desde la organización del programa siempre buscan la manera de que acaben mejor de lo que empezaron. Los concursantes tienen sus días mejores y peores, como todos, la gran diferencia es que están siendo grabados la mayor parte del día y además viven en unas circunstancias muy particulares que provocan situaciones de lo más curiosas e incluso tensas.

El Oráculo de Poseidón está pensado para que los participantes del reality limen asperezas y puedan llevar una convivencia mejor en los Cayos Cochinos. Aunque no siempre las cosas salen como se tienen planeadas, en esta ocasión Anita y Montoya han visto el vídeo de una discusión que tuvieron hace unos días y que ha distanciado y mucho a la que fuera pareja en La isla de las tentaciones. Podría haber sido una riña más como las que han tenido en ocasiones anteriores, pero un comentario de Anita le dolió en lo más profundo al sevillano que le retiró la palabra durante varias horas.

"Perdón por cortarte el guion", esta ha sido la polémica frase que ha provocado que Anita y Montoya vivan unos días muy complicados y que la propia Anita terminase abandonando el Oráculo de Poseidón envuelta en lágrimas al volver a recordar ese momento con su expareja. La discusión comenzaba por unas almendras y esto provocaba que Anita insinuase que Montoya tenía un guion, algo que de manera inmediata el sevillano afeaba: "eso es una cagada".

La catalana quiso disculparse de inmediato y le explicó a su exnovio que no era eso exactamente lo que le quería decir. "Lo has entendido mal, ¿no tengo derecho a equivocarme? Que si te corto el guion que lo siento, no iba por ahí", afirmaba la catalana. Durante la conexión con Sandra Barneda, Anita se volvía a explicar y afirmaba que en ningún momento quiso hacerle daño. "No me quería referir a eso, a veces las palabras no salen como uno quiere". Pero sus explicaciones no convencían a Montoya: "Es lamentable, es una palabra que me ha hecho mucho daño. Me da igual lo que se vea, ni guion ni guionizado", afirmaba el sevillano.

El Oráculo de Poseidón, lejos de aliviar la tensión que había entre ambos pareció reavivar los sentimientos vividos días pasados y que las emociones volviesen a aflorar de nuevo. Ante tanta tirantez entre los dos concursantes, Anita decidía abandonar en directo la conexión mientras no podía reprimir sus lágrimas, fue en ese momento en el que Sandra Barneda quiso conectar con la superviviente y preguntarle que cómo se encontraba.

"Me rindo, ya está. Me rindo con él", afirmaba desolada la catalana, mientras seguía explicándose. "Por mucho que yo le explique que no me quería referir a esa palabra, él sigue, sigue y sigue. Le he dicho millones de veces que no me quería referir a esa palabra. Ya está, no lo puedo explicar más claro. Llega un momento, pues en el que una también se cansa", relataba Anita.

Sandra Barneda no ha dudado en apoyar a la concursante y recordarle que su concurso va mucho más allá de Montoya. "Más allá de Montoya estabas bien”, insistía Barneda. Ha sido en ese momento cuando Anita ha hecho una reflexión acerca de su paso por Supervivientes: "pues no. Pienso en mi hijo, en mi familia, en todo. Pero con la visita de Terelu, las galas de Jorge en las que me mandó su energía toda España, yo lo voy a dar todo porque me tengo que aferrar a algo".

Tras unos minutos, ha aparecido Montoya en el lugar en el que se encontraba Anita y ha acudido en son de paz para poder seguir adelante. "No puedo verte así, no puedo escucharte así. Ya lo hemos hablado, se ha quedado claro. Me preocupa verte así. ¿Qué familia tengo yo? A ti. Sé que soy muy bucle, muy monólogo, pero me dolió en el alma", le explicaba el de Utrera.

Anita quería explicarle nuevamente a su exnovio que "solo te dije lo del guion y te dije que no iba por ahí. Te lo he explicado 20 millones de veces. Y estuviste todo el día sin hablar conmigo", este comportamiento Montoya lo ha justificado "me sienta mal, tengo mi derecho también". Habrá que esperar a la gala del martes por la noche con Carlos Sobera para saber si han conseguido superar este bache o no.