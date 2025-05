Terelu Campos estalla contra Pelayo Díaz en 'Supervivientes 2025'

La llegada de Terelu Campos a Supervivientes ha levantado ampollas entre algunos de los concursantes. La hija de María Teresa Campos ha regresado a Honduras con una misión y aunque no es una superviviente de pleno derecho tiene que vivir con las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, es decir, pasando frío, hambre y participando en las pruebas. En la gala presentada por Sandra Barneda, este pasado domingo, se pudo ver cómo los concursantes degustaban una suculenta paella después de haber ganado una prueba conjunta.

Lo que era un logro para todos se ha convertido en una afrenta abierta entre Pelayo Díaz y Terelu Campos. La colaboradora de televisión ha estado unos meses fuera del programa después de haberlo abandonado, por lo que ha podido disfrutar de la comida y las comodidades propias de su vida diaria en Madrid. En ese sentido, Campos está en clara ventaja con respecto al resto de sus compañeros que llevan pasando hambre desde que llegaron a los Cayos Cochinos. A pesar de haber estado ausente durante un tiempo, Terelu Campos ha podido disfrutar del plato de paella correspondiente a la recompensa ganada.

El problema vino cuando Terelu preguntó: "¿Quién ha comido menos en las últimas dos semanas?", los participantes contestaron que el equipo que formaba parte de Playa Furia, antes de la unificación. Ante esa respuesta, la colaboradora decidió compartir su plato de paella con aquellas personas que habían comido menos, decisión que ha sido muy criticada por Pelayo Díaz.

El diseñador no se ha quedado callado ante lo que él considera que es injusto y se lo ha hecho saber a Terelu en el Oráculo de Poseidón, el malestar de Pelayo Díaz y Damián Quintero era visible ante la decisión de la madre de Alejandra Rubio. "La primera prueba que ganábamos todos, algo muy significativo. Terelu ni siquiera estaba cuando la ganamos. Era algo muy bonito, compartiendo una paella en la playa y fue un sabor amargo al final el ver que Terelu repartía a todo el mundo de su plato a cuatro. Podría haberlo repartido a todo el mundo. En realidad, repartir a cuatro, por haber querido quedar bien con todo el mundo... era más por el significado de que era la recompensa que ganamos todos", afirmaba Pelayo.

El superviviente ha seguido atacando la decisión que había tomado la última en llegar a la isla afirmando que el resto de compañeros se habían quedado muy sorprendidos. "Nos quedamos un poco colgados. Ojo que yo no tenía hambre. Pero era más por el significado de ser una recompensa que ganamos todos. ¿Por qué la tienes que hacer desigual de esa manera si llevábamos dos días más comiendo?", le reprochaba Pelayo a Terelu.

Terelu Campos no se ha quedado callada ante las acusaciones y reproches que le ha hecho el diseñador y se ha defendido. "Lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer porque si los que no hubieran comido durante las últimas semanas hubieran sido Damián, Pelayo, Álex y Joshua y tal se lo hubiera dado a ellos", sentenciaba la hija de María Teresa Campos.

Pelayo ha seguido defendiendo su postura contra Terelu y le afeó que comiera la misma cantidad de pescado que el resto de sus compañeros y que no repartiese en esa ocasión su comida con el resto de participantes, ya que ella había podido reponer fuerzas durante su estancia en España.

La hermana mayor de las Campos no ha dudado en responder de manera contundente a Pelayo. "Te recuerdo que habías hecho una votación sobre que lo que pescarais era todo a medias. Cuando llegasteis con los pescados el primer día, porque claro hay que tener también memoria, yo fui la primera que dije que me parecía que sin encima hay más peces de los que somos, las personas que han hecho el esfuerzo de estar pescando, se deben tomar el pescado más grande. Fui la primera en decirlo cuando horas anteriores habíais quedado en que lo repartíais entre todos", finalizaba su discurso, Terelu.

Damián Quintero ha participado en la discusión entre el diseñador y la colaboradora y tomaba partido por su amigo, aunque lo cierto es que Terelu no se ha dejado amedrentar por el karateka cuando le espetó que "me sentó mal. En lo de los pescados, también podía haberlo dicho. Y no lo hizo", refiriéndose al tema que había sacado previamente Pelayo. Terelu revelaba cuál era su misión en Supervivientes: "Mis retos están basados a ayudaros a vosotros". Damián le pedía que hablase del vídeo y Terelu respondía: "Ahora resulta que tengo que hablar de lo que te dé la gana".