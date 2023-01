Ana María Aldón se derrumba por lo que dice Ortega Cano sobre ella: "Me parte el alma"

Ana María Aldón empieza con mal pie el 2023. Durante la emisión de Fiesta en la tarde del 31 de diciembre, la diseñadora tuvo que escuchar a José Ortega Cano diciendo barbaridades sobre ella. En una tensa última tarde del 2022, Aldón se enfrentó a unas declaraciones que la dejaban en una muy mala posición, sin dar crédito de lo que estaba escuchando. De hecho, preguntó si era una inocentada por parte del programa.

"Estoy jodido. Como siempre, jodido", "No ha hecho más que hablar de mí y de mi familia", "Yo he sido buena persona con ella", "Voy a llevar esto por la vía judicial", son algunas de las declaraciones que ofreció el torero en una conversación telefónica junto a Aurelio Manzano. Unas palabras que dejaron consternadas a Ana María, que aseguró estar muy dolida. "Me duele que diga eso, porque yo he sido buena con él, pero si él tiene ese concepto...", espetó ante el avance de las primeras frases que habían salido por la boca del diestro.

Sin poder aguantar las lágrimas, Ana María Aldón abandonó el plató del programa de Emma García, completamente derrumbada. Amor Romeira e Iván Reboso tuvieron que acompañarla y consolarla, pues su estado era preocupante. Emma García se incorporó para poder hablar con ella y saber qué opinaba de las palabras de su exmarido.

"Dice que lo único que he hecho es hablar mal de él y de su familia. Me da pena que piense que, en diez años, solo he hecho eso. Me parte el alma", explicó Ana María. "Yo también estoy cansada", añadió, sin querer seguir escuchando las declaraciones del torero. Sin duda, la colaboradora se mostró muy descontenta con Aurelio Manzano, autor de las grabaciones. De hecho, durante una pausa publicitaria le llamó "cerdo" por llamar a José Ortega Cano cuando sabía que estaba enfadado.

"Espero que esto no me haga cambiar de actitud frente a una de las personas más importantes que he tenido en mi vida. Yo también he sido buena persona, pero no voy de mártir", concluyó Aldón, asegurando que, si hacía falta, ella también tomaría medidas legales contra el torero.