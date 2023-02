Jesulín de Ubrique y María José Campanario toman una drástica decisión que cambiará sus vidas

Son uno de los matrimonios más queridos (y odiados) del panorama de la prensa rosa en España. Jesulín de Ubrique y María José Campanario lograron hacerse un hueco en las portadas al iniciar su relación tras el polémico y mediático divorcio entre el torero y Belén Esteban. Ahora, con tres hijos en común, sus vidas siguen estando en el punto de mira. Julia, Jesús y Hugo Janeiro Campanario han cambiado la vida de la pareja, que ahora deja de lado la televisión y las portadas para empezar una nueva vida.

El torero y la odontóloga prefieren comenzar una vida basada en la discreción. En estos momentos están centrados en cuidar a Hugo, que nació el pasado 7 de junio y que ha dado muchísimas alegrías al matrimonio. Además, Jesulín está centrado en sus negocios, algo muy importante para él tras retirarse del mundo del toreo.

En esta etapa de silencio absoluto, las amistades y el entorno más cercano de la pareja son clave para saber cómo evoluciona su relación. Es por ello que ha cogido mucho valor el relato de la periodista Carmen Pardo, amiga íntima de María José Campanario. Pardo asegura que María José está en uno de los mejores momentos de su vida y que ha podido hablar con ella por teléfono en las últimas horas.

“Ella está muy feliz con su niño, allí en Arcos, haciendo una vida muy tranquilita y sin hacer nada especial. Me ha dicho que su prioridad en estos momentos es cuidar a su bebé. No trabaja, pero sí lo hará más adelante, buscando un empleo de lo suyo en una clínica cercana a su casa. Se acabaron las aventuras profesionales lejanas. No está dispuesta a seguir viajando, no quiere separarse largas temporadas de su familia”, ha explicado la periodista a Pronto.

En declaraciones al citado medio, Carmen Pardo asegura que Jesulín y Campanario “están muy bien, son muy felices, y la relación de María José con los hermanos y la madre de su marido es ahora buena. Todo estupendo. Os puedo asegurar que reina la armonía en la familia Janeiro Campanario a todos los niveles”. Seguro que uno de los puntos que está ayudando al bienestar de la pareja es residir en Cádiz. De hecho, ha sido en nuestra tierra donde han tenido que solventar un problema judicial.

Jesulín y María José han aplaudido recientemente la decisión del juzgado número 2 de Arcos de la Frontera, la ciudad donde viven. Los magistrados han condenado a Mediaset y Kiko Hernández por intromisión ilegítima en su derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Así pues, el colaborador de Sálvame y el grupo de Fuencarral deberán abonar 30.000 y 190.000 euros respectivamente a la pareja.