Recepción en el Ayuntamiento de Puerto Real a Ramoni, pregonero del Carnaval 2026

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, recibió este jueves en la Casa Consistorial al pregonero del Carnaval 2026, José Ramón de Castro ‘Ramoni’. En el encuentro, en el que también participó la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, el comparsista compartió su ilusión por la cita carnavalesca y adelanto a las responsables municipales algunos de los preparativos del pregón que abrirá oficialmente la fiesta en la localidad.

‘Ramoni’ cuenta con una reconocida trayectoria en el mundo del Carnaval, donde comenzó a participar con tan solo diez años, en la agrupación infantil ‘Sueños de infancia’. Desde entonces ha estado vinculado de manera constante a la fiesta, formando parte de comparsas históricas como las de Joaquín Quiñones, Juan Carlos Aragón, Antonio Martínez Ares o la portuense de “Los majaras”.

Entre otras distinciones, en 2005 recibió el Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz. Su designación como pregonero representa el reconocimiento de Puerto Real a un artista con una estrecha relación con la localidad y con numerosas amistades dentro de su carnaval.

En su recuerdo tuvo palabras de cariño para quién ha denominado como su “padre carnavalesco” Juan Fernández Elena ‘Tojo’, quien recibirá este año el Antifaz de Oro a título póstumo.

El pregón del Carnaval de Puerto Real 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero, a las ocho de la tarde, en la carpa municipal situada en la Plaza Poeta Rafael Alberti, dando inicio a una nueva edición de una de las fiestas más esperadas del calendario festivo local. Tras el pregón podremos disfrutar de las actuaciones del cuarteto del Gago ‘Que no vengan’ y de la comparsa de Jesús Bienvenido ‘DSAS3’, dos de las agrupaciones finalistas del COAC 2026 y de las más esperadas por el público.