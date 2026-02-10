Carnaval de Puerto Real 2026: Programa completo de actos, actuaciones y horarios

Con la presentación del Cartel del Carnaval 2026 se marcaba el inicio oficial de la fiesta en Puerto Real. La obra 'Sinergia', de Juan Luis Rincón Chamorro, anuncia el Carnaval de la Villa y el programa de actos que el Ayuntamiento de la ciudad, a través de la delegación de Fiestas, ha preparadopara estos días.

VIERNES, 6 DE FEBRERO

18:00 horas, en el Centro Cultural Iglesia San José, presentación del cartel anunciador del Carnaval 2026, obra de Juan Luis Rincón Chamorro. Actuación del Trío Caballati.

DOMINGO, 8 DE FEBRERO

12:00 horas, en la Peña Cádiz C.F. (Calle Sagasta), ensayos generales.

JUEVES, 12 DE FEBRERO

17:00 horas, en el Teatro Principal, única sesión del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en la categoría de infantiles.

MARTES, 17 DE FEBRERO

20:00 horas, en el Teatro Principal, Primera Semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en la categoría adultos. En el transcurso de la misma la asociación de Damas y Caballeros de la Feria de Puerto Real ‘Isabel de Castilla’ entregará un Piñón Honorífico a Fernando Díaz Candón.

MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO

20:00 horas, en el Teatro Principal, Segunda Semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en la categoría de adultos. Al término de esta sesión el jurado dará a conocer los ganadores del Concurso en sus distintas modalidades

JUEVES, 19 DE FEBRERO

18:00 horas, inauguración del parque de atracciones instalado en el Paseo Marítimo. ‘Día de la Infancia’ , con rebaja en los precios de las atracciones. Este día no emitirán música ni sonidos estridentes en solidaridad con los niños y niñas afectados por TEA. A partir del 20 de febrero, se emitirá exclusivamente música de Carnaval.

A continuación, en la carpa instalada en la Plaza del Poeta Rafael Alberti, Pregón del Carnaval, a cargo de José Ramón De Castro "Ramoni", con la participación de artistas invitados. Tras dicho acto se celebrará la imposición del Plumero De Oro del Carnaval 2026 a Ramón Andrades González "Chispa", por su dedicación a las agrupaciones del Carnaval de Puerto Real.
Tras el Pregón, actuación del cuarteto del Gago 'Que no vengan' y de la comparsa de Jesús Bienvenido 'DSAS3'.

VIERNES 20 DE FEBRERO

A partir de las 11:00 horas, por diversas calles de Puerto Real, pasacalles escolares , organizados por los colegios de la localidad.

17:00 horas, en la Plaza de Jesús, Muestra Local de Baile por Tanguillos, con la participación de las academias de la localidad.
18:00 horas, en el Centro Cultural Iglesia San José, Concurso de Romanceros.

. 20:30 horas, en la calle de la Plaza, muestra de agrupaciones carnavalescas , con la participación de agrupaciones de la localidad.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

A partir de las 09:00 horas, activación especial mundial de radio , por parte de la sección comarcal de la Unión de Radioaficionados Españoles de San Fernando (URE). Cada contacto recibirá una tarjeta QSL reproduciendo el cartel de Carnaval.

12:00 horas, en la Plaza de San Telmo, VII Albondigada Popular, con degustación de ALBÓNDIGAS y actuaciones carnavalescas. Organizada por la Cofradía de la Borriquita.
12:00 horas, en la calle Barragán, III degustación de Salpicón de Marisco, con actuaciones carnavalescas. Concurso al mejor repertorio. Organiza: Peña Cádiz C.F.

20:00 horas, en la calle de la Plaza, Carnaval Feminista, con la actuación de las chirigotas ¿Qué Coño Quieres Ahora? y Siempre Igual, la comparsa Las Muñecas y los romanceros 'Cibeles no conduzcas', 'La madre que lo parió', 'Un romancero de pelo' y 'El tiempo entre costuras',
23:00 horas, en la Carpa instalada en la Plaza del Poeta Rafael Alberti, Baile de Disfraces, con la actuación de Malamanera, Aquél 20 De abril, Dj Chato y Dj Nazaret Sánchez.

DOMINGO, 22 DE FEBRERO

17:00 horas, Cabalgata del Humor, que partiendo de JARDÍN BAHÍA recorrerá las calles Teresa De Calcuta, Sagasta, De la Plaza y Ancha, hasta llegar a la Plaza del Poeta Rafael Alberti.
Al finalizar la Cabalgata, en la Plaza del Poeta Rafael Alberti:

- Imposición de la Serpentina De Plata a Juan Andrés Lomares Lanza, por su dedicación a la Cabalgata del Carnaval de Puerto Real.

- Lectura del fallo del jurado del concurso de disfraces.

- Despedida y quema del Jartible del Carnaval, encarnado por José Antonio González Boy.

SÁBADO 28 DE FEBRERO

12:00 horas, en la Plaza de Jesús, I Garbanzá, con degustación de guiso de garbanzos, con la actuación de agrupaciones carnavalescas. Organizado por las asociaciones Lumbre y La Pajareta.

DOMINGO, 1 DE MARZO