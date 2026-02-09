Puerto Real presenta 'Sinergia', el cartel del Carnaval 2026 creado por Juan Luis Rincón

Con la presentación del Cartel del Carnaval 2026 se marcaba el inicio oficial de la fiesta en Puerto Real. Se celebraba en el Centro Cultural Iglesia de San José en un acto en el que sonaron los primeros sones de la fiesta con la participación del Trio Caballati. Una forma magistral de anunciar que, un año más, vuelve el 3x4. Una actuación en la que enseguida encontraron la complicidad del público, que se animó a poner letra a las versiones instrumentales que ofrecieron, de grandes clásicos del carnaval gaditano.

Un popurrí de estribillos para entrar en el necesario ambiente carnavalesco, dio paso a la concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, que ofreció algunos detalles del programa que se va a prolongar hasta el mes de marzo, con los últimos actos previstos. Uno de los primeros eventos de relevancia será el concurso de agrupaciones en el Teatro Principal, que seguirá siendo de acceso gratuito

El pregón será el jueves 19 de febrero, a cargo de Ramoni, y tras él se contará con la actuación del cuarteto del Gago, ‘Que no vengan’, y de la comparsa de Jesús Bienvenido, DSAST3. El cierre del fin de semana grande, tras los bailes de disfraces, muestra de baile por tanguillos y numerosos actos gastronómicos, lo pondrá, el 22 de febrero, la gran Cabalgata del Humor y la Quema del Jartible.

“Nuestra identidad se expresa saliendo a la calle, respetando y disfrutando de esta fiesta. El carnaval lo hace la gente, y quiero agradecer el trabajo de la delegación de Cultura y Fiestas, los empleados municipales, los cuerpos de seguridad, las asociaciones, las empresas y los vecinos y vecinas que lo hacen posible”, dijo la edil antes de dar a conocer ‘Sinergia’.

Fue el propio auto de la obra que anuncia el Carnaval 2026, Juan Luis Rincón, quien lo descubría junto a la alcaldesa. Tras hacerse público el trabajo, Rincón tomó la palabra para hablar de un trabajo del que dijo sentirse “más orgulloso” que del que ya anunció la fiesta hace 21 años y que también fue obra suya. “Entonces era un óleo, y yo me identifico mucho más con el dibujo, como es este caso”.

En Sinergia, Rincón partió de un enfoque inspirado en la teoría de la Gestalt, buscando reflejar la unión y energía colectiva que sostiene la identidad carnavalesca de Puerto Real. En la obra tienen cabida todos los estilos de agrupaciones del Carnaval, a través de sus instrumentos más característicos, entre el bullicio de la fiesta situada, en este caso, en la calle Vaqueros.

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Real, Aurorar Salvador, que tuvo unas primeras palabras de ánimo para los afectados por las borrascas en la provincia de Cádiz, señaló al Carnaval como una forma de desahogo. “El carnaval nos recuerda que reírnos juntos y disfrutar de nuestras calles es también una forma de celebrar la vida y la localidad que somos”, dijo.

También aprovecho para felicitar a Ramón Andrade ‘El Chispa’, por el Plumero de Oro; a Juan Andrés Lomares Lanza, que recibirá la serpentina de Plata: y a Antonio González Boy, que será Jartible. Felicitó además a Fernando Candón, que será distinguido como piñonero honorífico por la Asociación de Damas y Caballeros ‘Isabel de Castilla’.