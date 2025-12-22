Puerto Real entregó los premios del IV Concurso Navideño de creación de adornos con envases reutilizados

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y el concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, han participado hoy en la entrega de los premios del IV Concurso Navideño de creación de adornos con envases reutilizados, organizado por el Ayuntamiento con el patrocinio de Ecoembes, entidad responsable también de la dotación de los galardones. El acto se ha celebrado en el Salón de Plenos del Consistorio, en un ambiente festivo y con la presencia de las personas ganadoras de las distintas categorías.

El certamen reconoce la creatividad y el compromiso de la ciudadanía en la elaboración de decoraciones navideñas a partir de materiales reciclados, fomentando hábitos sostenibles y contribuyendo al embellecimiento de las calles durante las fiestas.

En la categoría Puertas y portones, los premios han recaído en Mª del Mar Aragón Rodríguez (1º premio), Mª del Carmen Galisteo Andrades (2º premio) y Mª del Mar Falcón Mora (3º premio). En Ventanas y balcones, las galardonadas han sido Jessica Correro Aragón (1º premio), Mª del Mar Falcón Mora (2º premio) y Juana Mª Bazarra Montiel (3º premio).

La alcaldesa, Aurora Salvador, ha felicitado a las personas premiadas y ha subrayado “la ilusión con la que la ciudadanía de Puerto Real participa cada año en esta iniciativa, que une creatividad, convivencia y respeto por el medio ambiente”.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, ha agradecido “el compromiso de Ecoembes con el municipio y la implicación de todas las personas participantes, que hacen posible que esta cita navideña siga creciendo edición tras edición”. El Ayuntamiento ha expresado su reconocimiento al conjunto de participantes por mantener vivo el espíritu navideño y reforzar la conciencia ambiental en Puerto Real.